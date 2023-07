Dia de Princesa: após transformação, mendigata de SG ganhará festa de aniversário

Após passar por um dia de princesa no salão ‘’Cantinho da Thay’’ em São Gonçalo, a mendigata Nathália Magalhães vai ganhar uma festa de aniversário de algumas pessoas que se uniram para integrar a comemoração pela existência da gonçalense, figurinha marcada no município e que completa 29 anos nesta quarta-feira (05).

Casal ganhou um dia de beleza | Foto: Divulgação

Entre a organização da festa, o comerciante Adelino Goes disse que a celebração é uma tentativa de fazer com que a aniversariante e seu companheiro de rua Tiago José sintam-se acolhidos.

‘’Eles são muito receptivos, educados e a proposta é realmente abraçá-los para de repente ver se eles até saem dessa vida de rua, dessa vulnerabilidade.’’ contou o gonçalense.

Adelino está organizando a festa | Foto: Filipe Aguiar

A festa está marcada para às 18h e conta com a presença de cerca de aproximadamente 50 pessoas que conhecem os mendigatos. Aliás, é difícil algum gonçalense não conhecer a dupla, que vive pelas ruas do município desde 2017. Segundo Adelino, a comemoração vai acontecer no centro da cidade, outros moradores também toparam colaborar com a festa, que vai ter direito a churrasco e karaokê para animar o festejo.

‘’Estou calculando no mínimo cinquenta pessoas, eles são muito conhecidos, as pessoas gostam muito deles.’’ contou Adelino sobre as expectativas.

Dia de beleza

Para Nathália, os preparativos começaram ontem, quando a mendigata recebeu um dia de princesa com direito a transformação no salão de beleza Cantinho da Thay, localizado no Boaçu, em São Gonçalo. Além dela, Tiago também recebeu cuidados na aparência, recebendo aquele corte de cabelo ‘na régua’, e na barba que estava há tempos sem ser feita.

null Divulgação

Autor: Divulgação

A iniciativa veio de Thais Bernardes, de 29 anos, que faz tranças há nove anos, mas há um mês abriu o estúdio de beleza. No entanto, para a transformação dos mendigatos, ela recebeu ajuda de alguns parceiros que integraram uma força tarefa para fazer com que a dupla gostasse do reflexo no espelho. Além de Thais, Rita Barbosa cuidou das unhas e sobrancelhas de Nathália e o barbeiro Gabriel Martins garantiu a mudança estética em Tiago. Já Thais, garantiu madeixas mais longas e lisas na aniversariante.

Apesar de ter feito a transformação na última terça-feira (04), o convite foi dado pessoalmente pela trancista há pouco menos de um mês, quando ela foi até a dupla, no bairro da Brasilândia, a pedido de moradores que olharam a situação e beleza dos dois. Imediatamente os mendigatos aceitaram com empolgação, mas não compareceram no mesmo mês e por isso Thais e a equipe acreditaram que os dois não fossem mais aparecer.

Mendigatos passam por transformação | Foto: Reprodução/ Arquivo pessoal

‘’Qualquer um que vê a Nathália percebe a beleza que essa mulher tem. E ontem ela apareceu aqui e perguntou se nós ainda gostaríamos de fazer a transformação, disse que hoje seria o aniversário dela, por isso ela queria estar ‘bonita’ para a data. Nós aceitamos na hora porque a gente achou que eles que não queriam mais.’’ contou a trancista.

Transformação aconteceu em um salão no Boaçu | Foto: Filipe Aguiar

A dupla chegou ao salão por volta das 14h30 e entre pranchas, máquinas de barbear e esmaltes a dupla saiu do salão às 19h, completamente empolgados com a transformação.

‘’Nós percebemos muita felicidade, muita gratidão, ela ficou muito feliz e relembrou a beleza dela.’’ contou Rita, que também participou do processo.

Com a realização dos mendigatos, os profissionais da beleza também ficaram realizados. ‘’Parece que a gente ganhou muito mais que eles. Ela o ficou o tempo todo mexendo no cabelo, olhando as unhas, falando ‘’olha meu pé tá lindo.’’ E ele todo bobo com a barba e o cabelo. Foi muito gratificante para nós proporcionarmos isso. Foi um dia só, mas foi muito especial.’’ vibrou Thais.

Além dos cuidados, Nathália foi presenteada com alguns produtos para manter os cuidados com a aparência e peças de roupas.

