Após operação, pai de Neymar consegue autorização para liberar lago

Depois de receber voz de prisão durante a operação que interditou a obra, Neymar da Silva Santos, pai do jogador de futebol Neymar Jr. conseguiu uma liminar judicial para a liberação de um lago artificial construído em um imóvel do atleta, que fica em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro. O lago foi o alvo de uma operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Civil e pela Prefeitura de Mangaratiba no último dia 22 de junho.

A construção teria sido feita sem autorização ambiental para tal e teria provocado o desvio de um rio, desmatamento e quebra de rochas. Na ocasião, a prisão de Neymar Santos foi ordenada, acusado de desacatar a secretária do Meio Ambiente do município, mas foi liberado para cumprir compromissos pessoais.

No entendimento do juiz Richard Robert Fairclough, a "infração administrativa imputada é a ausência de licença ambiental, e não há qualquer indicação de 'risco continuado, eminente ao meio ambiente ou a população'. Inclusive, o auto de interdição se limita a dizer: ‘Foi constatado obra de lago artificial sem licença ambiental em fase final. Devido a isso fica interditada toda a obra e empreendimento’, não apontando qualquer risco concreto ou iminente”.



A sanção ainda é passível de multa, conforme determina a liminar. Pelo caso, Neymar já foi multado mais de uma vez, já que foi visto utilizando o espaço mesmo após a interdição. O lago é utilizado como parte do cenário de um reality show do grupo Genesis Experience.