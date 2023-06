Modelo americana expõe flerte recente de Neymar em rede social

A modelo americana Celeste Bright publicou em seu story do Instagram, um print em que o jogador de futebol Neymar Jr reage a uma de suas publicações temporárias. A mensagem foi enviada por Neymar na última semana, após publicar um pedido de desculpas à sua noiva, Bruna Biancardi, por tê-la traído.

No print do bate-papo privado exposto por Celeste, Neymar aparece reagindo com palmas a um dos stories da modelo, que escreveu em sua publicação: “Se você tem uma namorada, não mande DM para garotas. É errado e muito desrespeitoso com sua parceira”, desabafou.

Leia mais:

➣Empresário de Porto Alegre coloca Neymar em seu testamento

➣Neymar e Bruna escolhem nome da filha; saiba o significado

Em seguida, ela publicou outro story dizendo não saber quem era o jogador, apenas viu que ele era comprometido. “Eu não sabia quem era essa pessoa antes disso. Eu simplesmente fico cansada de ver tantas dessas DMs de caras com namoradas ou esposas. Ele não é o único. Eu sinto que as garotas precisam falar mais porque eu conheço a dor. Rapazes, sejam melhores porque merecemos o melhor!”, explicou a moça.

A revelação veio depois de Neymar ter publicado em seu Instagram um pedido de desculpas público para a noiva, Bruna Biancardi. Na ocasião, o jogador se desculpou pela traição na véspera do Dia dos Namorados. Além disso, o “flerte” de Neymar foi enviado após o Chá Revelação de sua nova herdeira, que será nomeada Mavie.

Após a repercussão, Celeste apagou os stories. Neymar ainda não se pronunciou sobre o assunto.