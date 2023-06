Empresário de Porto Alegre coloca Neymar em seu testamento

Um empresário de Porto Alegre, de 31 anos, oficializou Neymar Jr como seu herdeiro. O homem, que preferiu não se identificar, deu uma entrevista ao ‘Metrópoles’, explicando seus motivos para incluir Neymar como beneficiário em seu testamento.

De acordo com o empresário, não há nenhum parente próximo para quem gostaria de deixar os bens, e por isso, Neymar seria a melhor opção. “Mesmo eu tendo quase 31 anos, eu não estou muito bem de saúde e, por conta disso, realmente vi que não tenho ninguém para deixar minhas coisas, caso eu venha a faltar”, explicou o homem.

Ele explicou ainda o porquê de ter escolhido o jogador milionário para receber sua herança: “Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele. Eu também sofro com difamação, também sou superfamília e a relação com o pai dele me lembra muito da minha com o meu, que já é falecido. Mas, principalmente, sei que, acima de tudo, ele não é interesseiro, algo um pouco raro hoje em dia”, revelou.

O valor da herança ou os bens deixados para Neymar não foram divulgados | Foto: Divulgação

Mesmo que não conheça o jogador, o empresário contou ao jornal que não gostaria de deixar seus bens para um familiar com quem ele não se dê bem ou até mesmo para o governo. Por isso, escolheu alguém que admira e se identifica: “Ia odiar deixar para o governo ou parentes que não me dou bem. Eu tentei enviar para o Neymar, mas não obtive sucesso. Também tenho alguns objetos e coisas de família”.

No trecho do testamento divulgado pelo Metrópoles, o valor da herança ou os bens deixados para Neymar não foram divulgados.