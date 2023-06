Força-tarefa recolhe barcos encalhados em Niterói

Cinco barcos encalhados na Baía de Guanabara estão sendo retirados, na manhã desta quinta-feira (29), em uma força-tarefa envolvendo autoridades marítimas nas instâncias municipal, estadual e federal. A retirada acontece na Ilha da Conceição, em Niterói, próximo a um cais utilizado para o descarregamento de peixes.

A retirada das embarcações começou em 17 de maio deste ano e as decisões de ‘limpar’ foram influenciadas pelo acidente que ocorreu em novembro do ano passado, em que um navio que estava à deriva atracou com a Ponte Rio-Niterói. O navio em questão, não está incluso no rol das 51 embarcações cotadas para serem retiradas porque já decorre de discussões judiciais.

As informações do dia do acidente apontam que, devido ao vento de forte intensidade que atingiu o Rio de Janeiro, a corrente da âncora do navio pode ter se rompido, fazendo com que a embarcação tenha sido levada pela corrente marítima a se chocar contra a base da Ponte.

Navio que se chocou contra a Ponte Rio-Niterói | Foto: Reprodução

O trabalho está sendo realizado através de um relatório da Capitania dos Portos, que identificou 51 barcos e cascos abandonados na região, todos receberam declaração de perda de propriedade, da autoridade marítima, etapa necessária para o início da remoção.

Após a remoção, os barcos serão levados para um local de apoio e descartados por equipes da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói.