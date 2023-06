Moradores ficam sem água após concessionária furar cano

Moradores sofrem com falta d'água há duas semanas - Foto: Divulgação

Após a concessionária de água e esgoto do município furar um cano e gerar um vazamento, moradores do bairro do Porto da Pedra, em São Gonçalo, estão há cerca de duas semanas sem abastecimento de água em suas casas. O problema surgiu quando uma equipe da empresa tentava consertar um outro vazamento.

Segundo a moradora Eliana de Lima, a Águas do Rio já foi informada sobre o problema causado na Rua Duarte Coutinho , porém, mesmo após profissionais terem sido enviados ao local, o vazamento não teria sido solucionado.

"Tenho idosos, adolescentes e animais em casa precisando de água. Além da minha, algumas outras casas estão também sem água. Inclusive o idoso que parece pegando água da rua no vídeo tem 69 anos e está passando por essa situação", afirmou.

O SÃO GONÇALO procurou a concessionária, que informou que vai enviar uma equipe técnica para verificar a ocorrência e atuar no reparo.