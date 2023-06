Milho: Secretaria de Estado de Agricultura incentiva o cultivo do grão

O milho é um alimento muito versátil, usado como matéria-prima em inúmeros pratos da culinária - Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio

Mês de junho chegou e com ele a expectativa para as festas juninas. Bate logo aquela vontade de comer as comidas típicas das festas. Indispensável em qualquer festejo junino, o milho aparece como um dos principais símbolos desta época, além do período coincidir com o tempo da colheita do grão. O milho é um alimento muito versátil, usado como matéria-prima em inúmeros pratos da culinária sendo o verdadeiro protagonista nas festividades. Alguns pratos que se destacam: pipoca, pamonha, canjica, cuscuz, milho cozido, curau, polenta dentre outros.

Com um grande potencial de cultivo, o milho é um dos principais grãos produzidos no Brasil e se destaca pela sua versatilidade e importância econômica na alimentação humana e animal. De olho no potencial produtivo do Norte e Noroeste Fluminense, a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, a PESAGRO-RIO, criou o Programa Rio Milho para acelerar o crescimento da produção estadual.

A PESAGRO-RIO vem estudando o cultivo de grãos no Norte e Noroeste Fluminense desde 1980, mas após um estudo feito nos últimos seis anos, em parceria com a EMBRAPA, a CONAB, a FAPERJ, o INCRA e a UFRRJ, concluiu que o potencial produtivo da região para o cultivo de grãos é muito elevado. Com esses dados em mãos, criou o Rio Milho, que se propõe a formar um cinturão de grãos na região, ocupando uma área de até 200 mil hectares.

"O Programa Rio Milho existe exatamente para dar o suporte que os produtores do grão precisam. O município de Quissamã foi escolhido para receber o projeto-piloto em agosto de 2021. É uma grande oportunidade para os produtores rurais da região, pois o projeto leva, além de tecnologia, novas variedades de plantio do milho", destacou Dr.Flávio, secretário de estado de Agricultura.



O projeto-piloto do Rio Milho já está em andamento e é resultado de uma parceria entre a PESAGRO e a Prefeitura de Quissamã, que cedeu 15 hectares ao programa.

Para o presidente da PESAGRO, Paulo Renato Marques, as oportunidades geradas através do Rio Milho vão muito além do cultivo do grão.

"O Rio de Janeiro é o segundo maior mercado consumidor do país, mas pelas características geográficas e topográficas do nosso Estado, somos essencialmente importadores. A saída para fortalecer o agronegócio fluminense é investir em tecnologia, em produtos de alto valor agregado e em soluções criativas como o Rio Milho, que vai alavancar toda a cadeia produtiva do setor", disse Paulo Renato Marques.

Desde então a PESAGRO-RIO já entregou mais de duas toneladas de sementes de milho para os municípios vizinhos.