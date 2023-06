Após sofrer ameaças, entregador de Niterói faz denúncia

Leonardo Pereira Formoso, um entregador de aplicativo de 37 anos, veio a público denunciar que tem sido alvo de ameaças anônimas que afetaram profundamente sua vida profissional e a segurança de sua família. Desde abril deste ano, Leonardo vem recebendo cartas anônimas, o que o levou a interromper suas atividades como entregador e enfrentar dificuldades para sustentar sua família.

Em entrevista ao O Dia, o entregador afirmou que as ameaças foram deixadas dentro do baú de sua moto, após uma invasão ao prédio onde ele reside em Niterói, Rio de Janeiro. Segundo Leonardo, após as ameaças, tornou-se impossível continuar trabalhando normalmente como motoboy. Esse empecilho, conforme ele afirmou na entrevista, afetou diretamente a sua vida financeira.

A segunda ameaça foi encontrada na última terça-feira (27), contendo a informação de que o autor do bilhete já sabe o paradeiro de Leonardo e que ele está destinado à morte. Quando questionado sobre possíveis desavenças que pudessem motivar essas ameaças, o entregador afirmou não ter conhecimento de nenhuma.



Diante do ocorrido, diversos entregadores estão se mobilizando para realizar uma manifestação na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, localizada no Centro de Niterói, em frente à delegacia responsável pelo caso. Um cartaz divulgado convoca a comunidade a oferecer apoio e exige um fim às ameaças sofridas por Leonardo. "Precisamos do seu apoio para acabar com as ameaças que nosso colega vem enfrentando", diz a mensagem.

O caso está sendo investigado pela 76ª Delegacia de Polícia (Niterói), e Leonardo pretende registrar um novo boletim de ocorrência nesta quarta-feira (28).