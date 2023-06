Doação de sangue no Hospital Estadual Alberto Torres encerra campanha Junho Vermelho

O Hospital Estadual Alberto Torres foi escolhido para encerrar o Junho Vermelho, no estado do Rio, por ser uma unidade de referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas - Foto: Divulgação

O Hospital Estadual Alberto Torres foi escolhido para encerrar o Junho Vermelho, no estado do Rio, por ser uma unidade de referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (30/06), o Hemorio promove um dia de coleta de sangue no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, das 10h às 15h. A iniciativa encerra o Junho Vermelho, mês destinado a conscientizar e a incentivar as pessoas sobre a importância de se tornarem doadoras sangue.

"Estamos levando o Hemorio para regiões mais distantes do Centro da cidade do Rio e, com isso, reduzimos a distância entre os doadores e o segundo maior do hemocentro do país. A ideia é tornar a ação mais fácil para o doador e também conscientizar a população sobre a importância da doação", afirma o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho.

Leia também:

➣Dia de São Pedro: confira a programação em São Gonçalo e Niterói

➣IBGE: São Gonçalo é uma das cidade que mais perdeu moradores em proporção

O Junho Vermelho contou com ações em diversos locais para ajudar no reforço aos estoques de sangue do Hemorio, e uma das principais foi a Rota Solidária. De 14 a 21 de junho, empresas do setor de mobilidade se uniram em uma parceria inédita, viabilizando a integração entre os doadores e o Instituto. Foram coletadas 3.117 bolsas de sangue. Integraram a iniciativa as concessionárias MetrôRio, VLT Carioca, Semove e SuperVia, além da empresa de tecnologia 99. Juntas, as empresas disponibilizaram para a campanha 6.350 gratuidades.

O Hospital Estadual Alberto Torres foi escolhido para encerrar o Junho Vermelho, no estado do Rio, por ser uma unidade de referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas. A unidade conta com o único Centro de Trauma público no país, que dispõe de infraestrutura voltada a urgências e emergências em um único local.

“Somente no ano passado, foram necessárias 8.638 bolsas de sangue para suprir a necessidade de transfusão no atendimento aos pacientes na unidade. Uma única doação é capaz de salvar até quatro pacientes”, explica o diretor-geral do HEAT, Raphael Riodades.

Toda a infraestrutura para coleta de sangue no Hospital Alberto Torres será montada junto à recepção e ao auditório do CTI4. Os voluntários, após cadastro, passam por uma triagem para avaliar sua condição de saúde e verificar se estão aptos a realizar a doação.

Quem pode doar

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses. Lembrando que a perfuração na região oral ou genital ainda segue como impeditivo para doações enquanto houver uso da peça.

Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doenças de Chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue. Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 10 dias do desaparecimento dos sintomas e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias (48h em caso de Coronavac). Para mais detalhes ou informações, o doador pode consultar as redes sociais do Hemorio (@hemorio) ou ligar para o Disque Sangue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708.

Serviço:

Junho Vermelho

Campanha Nacional de Doação de Sangue

Dia 30 de junho, sexta-feira

Das 10h às 15h

Hospital Estadual Alberto Torres – CTI 4

Rua Osório Costa s/n, Colubandê, São Gonçalo