Maricá disponibiliza três cursos para técnicos de Defesa Civil

Para efetuar as inscrições, os candidatos deverão estar vinculados aos órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para três cursos presenciais voltados para profissionais que atuam nas áreas técnica e operacional dos órgãos de proteção e defesa civil de todo o Brasil e nas ações de risco de desastres socioambientais locais. São eles: meteorologia aplicada à gestão de riscos de desastres; hidrologia aplicada à gestão de riscos de desastres e vistoria estrutural em ações de Proteção e Defesa Civil.

Os interessados devem realizar suas pré-inscrições pelos links:

https://bit.ly/MeterologiaEmGirdSEPDECMarica2023 (meteorologia até 28/07);

https://bit.ly/HidrologiaEmGirdSEPDECMarica2023 (hidrologia até 31/08) e

https://bit.ly/VistoriaEstruturalSEPDECMarica2023 (vistoria estrutural até 15/09).

Para efetuar as inscrições, os candidatos deverão estar vinculados aos órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), conforme art.10 da Lei Federal nº 12.608/2012. Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a coordenação dos cursos, pelo e-mail: cursosdcmarica@gmail.com.

As aulas acontecem de 25 à 29 de setembro de 2023 (Meteorologia Aplicada a Gestão Integrada de riscos de Desastres), de 23 à 27 de outubro (Hidrologia Aplicada a Gestão Integrada de riscos de Desastres) e de 20 à 24 de novembro (Vistoria Estrutural em Ações de Proteção e Defesa Civil), na Escola Municipal de Administração (EMAR) e têm como objetivo principal, o aprimoramento de habilidades que visam contribuir para a segurança das comunidades que residem em área de desastres.



“Muito importante a participação da Defesa Civil nesses cursos de capacitação e treinamento, haja vista que as demandas do município vêm aumentando e que necessitamos cada vez mais da capacitação técnica e operacional das nossas equipes para e enfrentamento dos eventos extremos locais”, explica o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabrício Bittencourt.

Meteorologia aplicada à gestão de riscos de desastres

O curso tem por objetivo abordar a importância da meteorologia no processo de tomada de decisão na gestão de desastres, além de auxiliar nas ações preventivas e de preparação ao enfrentamento dos eventos adversos.

Serão abordados os seguintes temas: estações meteorológicas; rede de monitoramento de PCD’s (Plataforma de Coleta de Dados); legislação de meteorologia aplicada a Defesa Civil; eventos extremos; variáveis meteorológicas ligada à queimadas; principais desafios na prevenção de desastres naturais e radar meteorológico.

Vagas disponibilizadas: 40

Hidrologia Aplicada a Gestão Integrada de Riscos e Desastres

O curso tem o objetivo de transmitir conceitos, critérios e metodologias relacionadas ao diagnóstico, mapeamento e planejamento de intervenções, visando à prevenção de desastres socioambientais, relacionados aos riscos hidrológicos.

Os principais resultados são a melhoria dos sistemas de avaliação e mapeamento de riscos; previsão e alerta e o planejamento urbano na atuação de gestão do risco de desastres.

Entre os temas abordados estão: conceitos básicos de hidrologia; hidrologia e suas aplicações; o papel da Defesa Civil no contexto dos desastres hidrológicos em âmbito municipal, estadual e federal; erosão costeira e o fenômeno das ressacas.

Vagas disponibilizadas: 60

Vistoria estrutural em ações de Proteção e Defesa Civil

O curso tem por objetivo desenvolver conhecimentos relacionados à redução do risco de desastres tecnológicos, através do aumento da percepção de risco em estruturas edificadas com patologias construtivas.

Dentre os temas abordados: a introdução aos desastres tecnológicos relacionados às obras civis; a abordagem sobre redução do risco de desastres; resiliência; marcos regulatórios internacionais; análise de segurança x risco x prejuízo; o papel do poder público nas vistorias e características das fissuras no concreto armado.

Vagas disponibilizadas: 40