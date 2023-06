Rio teve 3.641 novos casos de Covid nos últimos dias

Mais de 3.600 casos de Covid-19 foram registrados no Estado do Rio de Janeiro nas últimas duas semanas. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 3.641 novos casos da doença foram contados na cidade num intervalo de 14 dias em junho. Além disso, na semana passada, 27 mortes pelo vírus foram registradas; o número diminuiu para 18 óbitos nesta última semana.

Apesar dos números ainda frequentes, a situação é menos grave do que a de últimos meses. Por conta disso, a capital do estado decretou o fim da situação de emergência e estado de calamidade pública no último dia 14 de junho. Em São Gonçalo, o término do estado também já foi decretado. A Organização Mundial da Saúde encerrou o estado de pandemia no último mês de março.

Desde o início da pandemia de coronavírus, em março de 2020, o Estado teve 2.813.903 casos confirmados e 77.291 óbitos Atualmente, as taxas de ocupação seguem em 100% nas enfermarias pelo estado, mas é menor nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), onde estão em 21%. A atual taxa de letalidade estadual é 2,75%, segundo a SES.