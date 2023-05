OMS decreta fim da pandemia da Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu, durante reunião realizada na tarde desta quinta-feira (4), que a Covid-19 passa a ser um problema de saúde estabelecido e contínuo e não mais uma emergência de saúde pública de interesse internacional, ou seja, uma pandemia.

A sugestão sobre a alteração foi realizada pelo Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) e atendida pelo Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom. Durante a sessão deliberativa, os membros do Comitê destacaram a tendência decrescente nas mortes por Covid-19, a queda nas hospitalizações e internações em unidades de terapia intensiva relacionadas à Covid e os altos níveis de imunidade da população.

A posição do Comitê tem evoluído ao longo dos últimos meses. Embora reconhecendo as incertezas remanescentes, eles aconselharam que é hora de fazer a transição para o gerenciamento de longo prazo da pandemia.

O Diretor-Geral agora convocará um Comitê de Revisão do RSI para aconselhar sobre as recomendações permanentes para o gerenciamento de longo prazo da SARS-CoV-2, levando em consideração o Plano Estratégico de Preparação e Resposta à Covid-19. Durante esta transição, os países são aconselhados a continuar seguindo as recomendações temporárias emitidas.

Segundo a OMS, foram administradas 13,3 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo. Atualmente, 89% dos profissionais de saúde e 82% dos adultos com mais de 60 anos completaram a série primária (uma ou duas doses iniciais recomendadas pelo calendário vacinal), embora a cobertura nesses grupos prioritários varie em diferentes regiões.

A pandemia vitimou quase sete milhões de pessoas mundo afora e durou mais de três anos, tendo início em março de 2020.