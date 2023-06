Número de furtos e golpes em Maricá aumentou em 2023 até agora

Até o momento, 2023 está sendo mais violento em Maricá do que 2022 - ao menos é o que indicam dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ) neste último final de semana. De acordo com o levantamento da instituição, os registros de estelionatos e furtos no município foram os que mais cresceram em comparação com início do ano passado.

Entre janeiro e maio deste ano, o número de casos de estelionato no município aumentou em 37%. Pelo menos 162 ocorrências de golpe foram registradas. Os registros por extorsão também aumentaram consideravelmente. Tecnicamente, o aumento nesse início de ano foi de 325%, já que o número de casos foi de 4 nos cinco primeiros meses de 2022 para 17 no mesmo período de 2023.

Leia também:

➢ Acusado de homicídio é preso em São Gonçalo, confira vídeos!

➢ Maricá inicia abastecimento de viaturas da PM

Entre os aumentos, os casos de furtos também cresceram em mais de 13%. Foram 42 casos em 2023 até agora contra 37 no mesmo período do ano passado. Em contrapartida, os roubos de rua, com ameaça armada, diminuíram no município; foi uma queda de 7,9%, conforme indicam as taxas do ISP. Os dados levam em conta os registros realizados na 82ª DP (Maricá).



Com extensão territorial de mais de 362 mil km² e aproximadamente 220 mil habitantes, segundo prévia do Censo Demográfico do IBGE, todo o território do município é atendido pela 82ª delegacia, a única na região, e por agentes do 12º BPM (Niterói), que tem efetivo alocado em alguns destacamentos na região. A previsão, no entanto, é que a cidade receba, em breve, um Batalhão próprio, cujo prédio vem sendo construído pela Prefeitura. Segundo estabelecido em parceria, o Governo do Estado deve fornecer o efetivo para a unidade.