Mortes por pressão alta cresceram 72% em uma década

As mortes causadas por hipertensão aumentaram 72% em dez anos no Brasil. Em 2011, foram 23.233 mortes por pressão alta, enquanto, em 2021, esse número atingiu 39.964 pessoas. Os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde e foram reunidos pelo Portal g1.

Em uma década, cerca de 300 mil pessoas morreram por conta da doença. Mas acredita-se que esse número possa ser ainda maior e tenha feito quase 600 mil vítimas. Isso porque grande parte dos afetados não foram diagnosticados e apenas 10% dos hipertensos apresentam sinais da doença.

A hipertensão é considerada hoje a doença crônica mais comum entre brasileiros. Cerca de 38 milhões de cidadãos têm pressão alta, ou seja, aproximadamente 32% dos adultos. Entre os idosos, a incidência é ainda maior: em torno de 60% têm hipertensão.



E entre as razões que podem explicar o crescimento da doença do país, há duas que ganham destaque pelos especialistas: a banalização da gravidade da hipertensão e a piora no estilo de vida.

Para muitos médicos, os pacientes não levam a sério a hipertensão como ela deveria ser levada. Outras doenças, como o câncer, por exemplo, são muito mais preocupantes e vistas com seriedade. E grande parte dos brasileiros só começa a se preocupar quando o quadro começa a ter complicações, já que em 90% dos casos, não há manifestação de nenhum sintoma.

Outro motivo que pode indicar a razão para o aumento da pressão alta é a queda na qualidade de vida. E esse é um dos pontos que mais tem preocupado os médicos, uma vez que o sedentarismo, a má alimentação, o excesso de sal, o sobrepeso e a obesidade têm estado cada vez mais presentes na vida dos brasileiros.

Mas também existe outro fator a ser acompanhado, como a questão genética. Em até metade dos casos o paciente pode ter "herdado" a pressão alta da família.

Apesar da hipertensão não ter cura, ela pode ser controlada com medicamentos e mudança no estilo de vida, com alteração na alimentação e prática de exercícios físicos. Porém o tratamento adequado deve vir com orientação médica.

Confira alguns dos sintomas abaixo:

- dor de cabeça;

- dores no peito;

- tonturas;

- zumbido no ouvido;

- fraqueza;

- visão embaçada;

- sangramento pelo nariz.