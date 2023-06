Maricá inicia recadastramento para bolsa-auxílio do Passaporte Universitário

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação, iniciou nesta sexta-feira (23/06), e segue até o dia 10/07, o período para transferência e recadastramento do bolsa-auxílio dos alunos do Programa Passaporte Universitário. Todos os processos devem ser efetuados no site do Passaporte Universitário.

A reativação de matrículas pode ser feita no período entre 23 e 26/06. Para realizar o procedimento, o interessado deverá anexar os documentos solicitados e verificar se a data de deferimento do trancamento está dentro do prazo de um ano.

Após a conclusão do processo, o aluno está apto para efetuar o recadastramento.

Para a transferência de curso, que acontece de 05/06 a 10/07, os estudantes só poderão efetuar o procedimento ao fim do primeiro semestre, desde que seja para um curso afim, com aproveitamento de estudos, sem ocasionar aumento no valor da mensalidade. Já a transferência de turno deve ser feita entre 05/06 e 10/07. Ela será autorizada a qualquer momento, desde que não implique em aumento dos valores da mensalidade.

Os alunos que desejarem a transferência de instituição deverão realizar entre os dias 05/06 a 10/07. O procedimento só será permitido em casos em que a mobilidade em decorrência de trabalho inviabilize a continuidade dos estudos em determinado local. Enquanto aguarda a decisão sobre o deferimento da transferência, o candidato deve continuar frequente na instituição de ensino superior. Em caso de dúvida, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação solicita que o interessado envie uma mensagem para o e-mail: pu.sctf@gmail.com.