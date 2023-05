Programa Passaporte Universitário de Maricá prorroga prazo de inscrição

Os interessados têm até o dia 4 de junho para inscrição no Programa Passaporte Universitário - Foto: Divulgação

A Secretaria de Educação de Maricá prorrogou o prazo de inscrição até dia 4 de junho, para candidatos aprovados na prova de aptidão do Programa Passaporte Universitário.

Os candidatos devem efetuar a inscrição pelo site passaporteuniversitario.marica.rj.gov.br .

No edital do programa, estão todas as informações sobre a documentação obrigatória, como identidade, comprovantes de residência e de renda. Não será permitida a entrega de documentos posteriormente.

Entre os dias 5 e 15 de junho, será feita a análise dos documentos solicitados e a divulgação do resultado final de aptidão. Depois disto, será aberto o período de matrícula na instituição escolhida.

Os inscritos podem acessar o edital completo , através do link passaporteuniversitario.marica.rj.gov.br/legislacao .