Ciclista fica ferida após cair em buraco em rua do Mutondo, SG

Uma ciclista caiu e se machucou por conta de um buraco "escondido" em uma rua no Mutondo, em São Gonçalo, no último sábado (17). No momento do incidente, ela carregava a filha de quatro anos na cadeirinha, que foi salva de ferimentos mais graves por conta do cinto de segurança. A moradora de São Gonçalo acredita em "livramento", já que um ônibus passava perto no instante da queda.

Quando tudo aconteceu, a dona de casa Letícia Rodrigues, de 27 anos, estava passeando com o marido e os dois filhos. Seu esposo carrega o filho do casal na outra bicicleta e ela levava a filha. Ao passar pela Rua Doutor Alfredo Backer, no bairro do Mutondo, na altura do número 90, ela percebeu a aproximação de um ônibus e resolveu "jogar" a bike para a "poça" de água por segurança. Mas o que ela achava ser apenas uma águas empoçada, na verdade era um buraco.

"Eu vi só uma pocinha de água. Jamais iria imaginar que ali tinha um buraco. Eu pensei: 'poxa, o risco desse ônibus com a minha filha é muito grande então vou passar pela água mesmo'. Quando eu passei, o pneu o primeiro pneu da bicicleta afundou e, em seguida, ela capotou comigo e com a minha filha. Ela só não voou e se machucou pois estava de cinto de segurança e toda encapotada por conta do frio", relata Letícia.

A moradora de São Gonçalo diz que na hora o desespero por conta da situação foi tão grande que ela não conseguiu raciocinar e o único pensamento foi puxar a filha do meio da rua, pois um outro ônibus estava vindo na direção. O motorista do ônibus chegou a frear bruscamente, porque pensou que poderia ter atropelado a mãe e filha.

"Na hora eu fiquei nervosa e minha filha chorando muito, assustada. Eu dei graças a Deus, pois se ela não tivesse toda encapotada poderia ter se ralado inteira. A única coisa que Manuela ficou foi com um hematoma na testa. Eu fiquei com um hematoma na perna esquerda e minha mão ficou ralada", conta a ciclista.

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo ainda não respondeu.

