Forró, comidas típicas, shows e muita diversão na Região Oceânica de Niterói

A Região Oceânica vai esquentar nos dias 23, 24 e 25 de junho (sexta a partir das 17h, sábado e domingo a partir das 14h às 22h). Além dos shows tradicionais da cultura junina, o Arraiá do Multicenter (Shopping Itaipu Multicenter – Região Oceânica de Niterói) contará com comidas típicas, brincadeiras, quadrilhão e muita diversão. Realizado em parceria com a produção da Feira Medieval Carioca, o festejo acontecerá no estacionamento externo com o melhor arrasta pé da região.

O Arraiá do Multicenter vai contar com concurso de trajes, o DJ Júlio Piotto nas picapes e atrações como: A Quadrilha Balão Dourado levará ao evento a cultura, dança, teatro e diversão. O espetáculo começa com o grupo de teatro encenando o grande tema esperado de 2023: Sai das cinzas e vem pro lado da cá, com 10 jovens interpretando situações agravantes no nosso mundo atual, logo em seguida nossa Sinhazinha entra em cena para dar contexto ao nosso final, onde todos que eram oprimidos em um mundo sombrio, finalmente acham um lugar mágico são libertos.

Todos saem de cena para a Quadrilha entrar e começar o show, as meninas são damas do séc. XV e os cavalheiros são cowboys, dando início às nossas coreografias e cortejo ao público. Ao final, a apresentação dos noivos, com muita dança, interpretação e simpatia, com um lindo casamento em quadra. E por último, como marca registrada da Balão Dourado, toda a quadrilha é coreografada por um “trem do forró”, onde o público se encanta, se alegra e se despede.

O grupo de forró Pé Descalço, integrado pelos músicos de Niterói Guilherme Bedran (Violino), Peter Eyer (Voz/Violão), Paulão Menezes (Percussão) e Erivaldo Maurício (Sanfona), vai proporcionar uma deliciosa experiência, resgatando a memória afetiva de festejos juninos originários e suas canções instrumentais, danças típicas e literatura de cordel. O grupo pé-de-serra tem em seu repertório os estilos mais tradicionais, com instrumentos característicos como a sanfona, a zabumba, o triângulo e o violino na referência da rabeca.

A banda “Tradicional Ervadoce”, criada em 2012 pelo cantor, compositor e percussionista William Gomes, vai apresentar a música nordestina através de equipamentos culturais. Com seu repertório riquíssimo voltado para os amantes do forró e outros gêneros nordestinos, a banda é vencedora de festivais de Forró desde 2017, onde logo passou a ser destaque no projeto “Forrózin da Cantareira”, levando centenas de pessoas a dançarem todas as segundas- feiras, na afamada Praça da Cantareira, em Niterói. Esse projeto nas praças tem por objetivo principal criado propagar a Cultura Popular Brasileira em espaços públicos com artistas locais sendo os protagonistas da cena musical.

Edinho Costa, um músico carioca que iniciou sua carreira no final dos anos 90 no Centro de Tradições Nordestinas, antes mesmo da “Feira de São Cristovão” ser realizada dentro do Pavilhão, já cantava releituras de grandes sucessos do forró e do sertanejo fazendo a festa até o amanhecer e garantindo a animação do começo ao fim. No Rei do Bacalhau, em parceria com o Forrozão do Louro, o cantor fez diversas apresentações, inclusive abertura para os shows das bandas Calcinha Preta e Saia Rodada. Nos palcos cariocas, em Teresópolis e em Minas Gerais, Edinho adquiriu ampla vivência em proporcionar uma experiência incrível aos apreciadores de forró e sertanejo. No repertório do show estão sucessos dede artistas do cenário nacional como Bruno e Marrone, Zé Vaqueiro, João Gomes, Barões da Pisadinha, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Lima, Vitor Fernandes. Edinho vai levar ao Arraiá do Multicenter muita música típica e diversão.

E, claro, os clientes que fazem parte do Programa Você Multi, também entrarão no ritmo junino. Os participantes poderão resgatar pratos colecionáveis com a temática do nosso Arraiá, com lindas estampas inspiradas nos elementos da xilogravura (fotos). Serão 3 modelos diferentes para decorar, utilizar ou presentear com muito estilo e tradição. De 19 a 25 de junho, os clientes que possuírem 650 pontos no programa poderão resgatar 1 modelo de prato, podendo optar entre as três estampas. Sendo válido apenas um resgate por CPF, para cada modelo, que estará sujeito a término de estoque. O ponto de trocas para resgate do benefício do shopping fica localizado no 2º piso, em frente a Reserva.

Programação completa:

Sexta Feira – (23/06)

17h - DJ Júlio Piotto

18h00 - Grupo Pé Descalço

20h00 - Concurso de Trajes

20h30 - Quadrilha Balão Dourado

21h35 - DJ Júlio Piotto

Sábado - (24/06)

14h00 - DJ Júlio Piotto

15h30 - Falcoaria

17h30 - William Gomes e Tradicional Ervadoce (SESC)

19h20 - Concurso de Trajes

20h00 - Quadrilha Balão Dourado

20h50 - DJ Júlio Piotto

Domingo - (25/06)

14h00 DJ Júlio Piotto

15h30 - Falcoaria

17h30 - Edinho Costa

19h20 - Concurso de Trajes

20h00 - Grupo Pé Descalço

21h30 - DJ Júlio Piotto

Serviço:

Local Estacionamento do Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu, Niterói – RJ

Arraiá do Multicenter – Dias 23, 24 e 25 de Junho (sexta, sábado e domingo)

Entrada gratuita