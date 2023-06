Ponta Negra tem esquema especial de trânsito e transporte no fim de semana

A Prefeitura de Maricá dá continuidade ao esquema especial de trânsito e transporte para que moradores e visitantes possam aproveitar a programação do Arraiá de Maricá que acontece nesse fim de semana, de 23/06 a 25/06 em Ponta Negra. A partir das 18h de sexta-feira, a Empresa Pública de Transportes (EPT), vai reforçar o serviço das linhas E01 (Centro X Ponta Negra via Manoel Ribeiro) e E02 (Cento X Ponta Negra via Cordeirinho). Os ônibus sairão da Rodoviária do Povo (Centro) com destino ao bairro, de forma intercalada e intervalos de oito minutos.

Empresa Pública de Transportes (EPT) vai reforçar o esquema do trânsito | Foto: Clarildo Menezes

Na volta para casa, os usuários dos "vermelhinhos" de todas as linhas contarão com viagens extras, com destino ao Centro, durante a madrugada. Em Ponta Negra, o ponto de embarque e desembarque será alterado e ficará localizado na Avenida Maysa próximo à Rua Carolino José do Nascimento, próximo ao Canal de Ponta Negra. Haverá sinalização no local e servidores da EPT estarão presentes para auxiliar na chegada e na saída do evento.

Alteração no trânsito entre 23/06 e 25/06, a Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) realiza desvios e fechamentos no entorno do evento para manter a fluidez das vias e contará com a atuação de 57 profissionais, sendo 15 orientadores, sete agentes de trânsito e 35 profissionais de apoio, com o auxílio de três viaturas.

O trânsito na Avenida Maysa seguirá em sentido único até a Av. Prefeito Artuzindo Rangel, o que possibilitará a criação de vagas de estacionamento na Rua Capitão José Caetano de Oliveira, no trecho que compreende a Av. Beira do canal. Já a Rua Carolino José Nascimento, estará interditada em ambos os acessos da Av. Maysa.

É importante destacar que o esquema poderá ser alterado de acordo com a necessidade observada pelos operadores nas ruas.

Segurança em Ponta Negra Agentes da Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop), da Polícia Militar que fazem parte do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e da Guarda Municipal de Maricá estarão nas ruas para que moradores e turistas aproveitem a festa com segurança.

Agentes da SEOP e da Polícia Militar também estarão presentes | Foto: Evelen Gouvêa

Ao todo, o evento vai contar com a atuação de 209 agentes, sendo 93 guardas municipais e 116 vagas disponibilizadas para os policiais militares no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Os profissionais contarão com o apoio de 50 viaturas, entre carros e motos.

Garrafas de vidros estão proibidas, a Coordenadoria de Posturas do 1º e 2º distritos vai atuar de forma educativa e preventiva, para coibir o uso de garrafas de vidro, que podem ocasionar riscos para os frequentadores dos shows. A ação contará com 50 profissionais, entre agentes da Coordenadoria, fiscais e apoios.

Também contarão atendimento de urgência e emergência | Foto: Evelen Gouvêa

De acordo com o decreto nº 469 de 17 de fevereiro de 2020, a comercialização de bebidas, refrigerantes e similares, por bares, restaurantes e vendedores ambulantes em garrafas de vidro está proibida. Cerca de dois mil recipientes de plástico serão disponibilizados para as equipes realizarem a troca nas barreiras que serão montadas ao longo do evento.

Atendimento de urgência e emergência. Durante os dias do Arraiá, o Hospital Municipal Conde Modesto Leal (Centro), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, a Unidade de Saúde 24h Santa Rita (Itaipuaçu) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) permanecerão funcionando 24 horas por dia.

Endereços:

Hospital Municipal Conde Modesto Leal – Rua Domício da Gama, nº 433, Centro.

UPA 24h de Inoã – Rua Euclides Paulo da Silva, s/n – Inoã.

UPA 24h de Santa Rita – Rua 83, Lote Jardim Atlântico – s/n – quadra 433, Itaipuaçu.

SAMU – Em caso de emergência, disque o número de telefone 192