Arraiá de Maricá 2023: Gaby Amarantos será destaque em Ponta Negra

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, reinicia em Ponta Negra neste fim de semana (dias 23, 24 e 25/06) a maratona de shows do Arraiá de Maricá. Haverá apresentações de artistas locais e também de quadrilhas profissionais. O destaque deste fim de semana será o show da cantora e atriz Gaby Amarantos, considerada a rainha do ‘tecnobrega’ do Norte do país e que já foi chamada de “Beyoncé do Pará”. A apresentação da paraense ocorre na noite de sábado (24/06) de São João.

A intérprete começou a ser conhecida no cenário nacional em 2012, com a canção “Ex Mai Love”, que virou hit ao fazer parte da trilha sonora da novela ‘Cheias de Charme’, da TV Globo. Dez anos depois, Amarantos ganhou um papel na novela ‘Além da Ilusão’, onde interpretou uma dona de casa que tentava a carreira de cantora. Gaby também integrou o time de jurados da oitava temporada do programa ‘The Voice Kids’ (também da Globo) e foi apresentadora do programa ‘Saia Justa’ (do canal GNT) entre 2017 e 2021.

Leia também:

➢ São João Batista será celebrado em Niterói, confira a programação!

➢ Festa de São João começa nesta sexta-feira (23/06) em Itaboraí

Também no sábado, o ‘esquenta’ será com a banda maricaense Tátudoemcasa. No dia anterior (23), se apresentam as cantoras Raquel Fonseca e Luiza Andrade. Fechando o palco de Ponta Negra no domingo (25), haverá shows com a cantora Maiara Coboski e a banda Comichão.

Depois de Ponta Negra, o Arraiá de Maricá segue para Itaipuaçu entre os dias 30 de junho e 09 de julho, onde o palco será montado numa área da Rua Hélio Guapyassú de Sá (antiga 66), entre as ruas Van Lerbergue (antiga 34) e Governador Leonel Brizola (antiga 35). A festa caipira termina na já tradicional área de eventos da Barra de Maricá, montada na Avenida João Saldanha, entre os dias 14 e 23 de julho. A programação musical desses dois palcos será divulgada na semana que antecede cada evento.

Confira as atrações do Arraiá de Maricá em Ponta Negra (Rua Carolino José do Nascimento):

Sexta-feira (23/06)

20h – Raquel Fonseca

21h30 – Quadrilha

22h30 – Luiza Andrade

Sábado (24/06)

19h – Quadrilha

20h – Tatudoemcasa

22h30 – Gaby Amarantos

Domingo (25/06)

20h – Maiara Coboski

21h30 – Quadrilha

22h30– Banda Comichão