Projeto oferece cursos gratuitos de capacitação profissional em SG

Para quem está procurando por cursos gratuitos de capacitação profissional em São Gonçalo, o projeto Impulsiona RJ, que é uma parceria do Senac RJ, e do Sebrae Rio com a Prefeitura de São Gonçalo, através das secretarias Municipais de Educação e de Desenvolvimento Econômico, ainda possui vagas para os cursos de Rotinas Administrativas, Web Designer, Montagem para Buquê de Noivas, Jardinagem, Estoquista, Informática Fundamental e Garçom. Ao todo, ainda estão sendo oferecidas 123 vagas para candidatos maiores de 18 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental 1.

As aulas acontecem no Colégio Municipal Ernani Faria, em Neves, onde os interessados podem se inscrever. Na pré-inscrição, será realizada uma entrevista de perfil socioeconômico e os selecionados serão acionados para agendar a entrega dos documentos e preencher a ficha de inscrição. Após essas etapas, receberão ticket refeição, auxílio transporte, kit aluno e material para as aulas.

O Impulsiona RJ visa a contribuir para a superação da pobreza pela via da inclusão produtiva, promovendo o desenvolvimento socioeconômico de comunidades e regiões do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo de dois anos, o Impulsiona RJ prevê beneficiar outras 1050 famílias oferecendo formação profissional voltada para empregabilidade e geração de renda por meio do empreendedorismo no setor do comércio de Bens, Serviços e Turismo.

A inscrições estão abertas e permanecem enquanto durarem as vagas. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (21) 99908-8185.