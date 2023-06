Prefeito de Niterói entrega Moeda Arariboia para famílias contempladas

O prefeito de Niterói Axel Grael fez a entrega do cartão da Moeda Arariboia para as novas famílias que serão contempladas pelo benefício. A entrega ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira (22), em cerimônia na Sala Nelson, na Reserva Cultural. O prefeito fez a entrega de sete cartões para sete famílias durante a cerimônia, de forma representativa e com o término do evento, as demais famílias receberam o cartão na parte exterior da Reserva Cultural.

Durante a cerimônia, também foi sancionado o projeto de lei que aumenta em 20% o valor de transferência de renda da Moeda Social Arariboia, segundo anúncio feito pelo atual prefeito de Niterói, o valor corrigido da moeda será reparado no dia 11 do próximo mês. Segundo Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, a sanção foi viabilizada pela colaboração dos vereadores da câmara, que estão em conjunção com as metas do atual prefeito.

No evento, além do atual prefeito e das famílias que serão beneficiadas, estavam presentes o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves, a vereadora Verônica Lima, o Coordenador de Comunicação Leonardo Caldeira, o Chefe De Gabinete do Prefeito Mariane Thamsten, o Secretário de Defesa do Consumidor Roberto Nunes Teixeira, entre outros.

A Moeda Social Arariboia atende, atualmente, pouco mais de 31 mil famílias com valor médio de 362 arariboias. O programa parte de 250 arariboias para o primeiro beneficiado e tem valor máximo de 700 arariboias para famílias com seis integrantes. O novo valor, se aprovado, passa a ser de 293 arariboias com acréscimo de 106 moedas para cada membro adicional da família (até 6 pessoas). O valor máximo, por família, pode chegar a 823 arariboias. Cada moeda equivale a R$ 1,00.

Para Axel, a importância da moeda já vem sendo observada na economia niteroiense pelo grande potencial de amparo e retorno. ‘’A Moeda Araribóia hoje é uma das alavancas da cidade, faz circular um volume significativo de recursos principalmente nas comunidades, nas áreas que mais precisam de apoio, para que você tenha novos empreendedores, novas atividades econômicas gerando emprego nas comunidades. A moeda social tem essa característica, como ela só circula em Niterói, ela faz com que cada compra que o cidadão faça gere uma circulação muito forte na cidade, e principalmente quem recebe são as famílias cadastradas no CadÚnico, então são as famílias que mais precisam, por isso a moeda faz o dinheiro circular onde a economia as vezes não chega.’’ concluiu.



Benefício em mãos

Para Raquel da Silva Passos, de 48 anos, uma das beneficiárias que recebeu o cartão durante a cerimônia, conta que o recurso chegou num bom momento, já que seu marido está desempregado. A intenção da niteroiense é conseguir criar o seu empreendimento. "Trabalho tem, mas tá difícil. Eu quero comprar milho verde para expor e vender na rua para conseguir criar a minha própria renda. Também preciso trocar meu óculos que quebrou recentemente".

Segundo Verônica Lima, a primeira parlamentar negra na história da Câmara Municipal de Niterói, a maioria das chefes de família de Niterói são mulheres, mulheres negras e por esse motivo o projeto de transferência de renda é visto como um projeto transformador.

Quem estava presente e saudou o atual prefeito foi o antecessor, Rodrigo Neves. ‘’Hoje eu estou feliz porque o dia está começando com vocês e vai terminar com a vitória do Flamengo.’’ brincou diante do púlpito. O ex -prefeito reconheceu o trabalho que o colega e atual gestor do município vem exercendo na cidade, como uma extensão de seu mandato.

O lançamento ocorreu no final de 2021. Desde então, a Prefeitura fez circular mais de R$ 150 milhões pelos comércios da cidade. Já são mais de cinco mil estabelecimentos comerciais cadastrados e aptos a aceitar a Moeda Araribóia pela venda de produtos e serviços. Desde a efetivação do projeto, de acordo com o coordenador de comunicação Leonardo Caldeira, foram mais de 2 milhões de transações em compras, movimentando mais de 666 milhões em moedas araribóias.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca