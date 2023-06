Estação Carioca do metrô recebe mutirão de vagas de estágios

A estação Carioca/Centro do MetrôRio recebe um mutirão com oferta de 550 vagas para estagiários e aprendizes nesta quarta-feira (21). A iniciativa é promovida pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Janeiro (CIEE Rio) e faz parte do programa “CIEE em Movimento”, que tem como objetivo levar oportunidade e informação para jovens estudantes que desejam começar uma carreira. A ação será realizada das 8h às 17h.

Para concorrer a uma vaga de aprendiz, o jovem deve ter entre 14 e 24 anos, assim como estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Já no programa de estágio, o estudante deve ter no mínimo 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino. Não há limite máximo de idade, desde que o candidato esteja no ensino médio, técnico, tecnológico ou superior.

“O nosso foco é incentivar o cadastro de estudantes, divulgar as vagas disponíveis no mercado, facilitar a inscrição e agilizar o processo de encaminhamento para as vagas de estágio e aprendizagem oferecidas na cidade. Por falta de informação ou, até de interesse, em algumas regiões do estado sobram vagas, e o jovem que precisa está fora do mercado de trabalho, sem necessidade,” pontua o CEO do CIEE Rio, Luiz Gustavo Coppola.



A inscrição no mutirão é gratuita, e o estudante deve trazer apenas um documento com foto para completar o cadastro. Se preferir, o candidato pode baixar o app do CIEE no caminho e chegar na estação Carioca apenas para ter acesso às vagas disponíveis e concorrer a uma oportunidade.

SERVIÇO:

Mutirão CIEE Rio

Dia: 21 de junho (quarta-feira)

Horário: 8h às 17h

Local: Estação Carioca/Centro do MetrôRio, no acesso B - Avenida Chile