Niterói é eleita melhor cidade do país em Governança e Sustentabilidade

Niterói é a melhor cidade do país em Governança e Sustentabilidade. Quem aponta é a agência internacional Moody's. O relatório, divulgado recentemente pela agência, mostra o município com destaque na área de Governança em “administração das finanças”, quesito em que alcançou a maior nota entre todas as cidades participantes.

Niterói também ficou sozinha no primeiro lugar do ranking da Moody´s no quesito Sustentabilidade. O documento demonstra que a pontuação do município foi elevada em razão de medidas como execução de obras de contenção de encostas e também pelo protagonismo na criação da Secretaria do Clima, iniciativa que fez com que a cidade trabalhasse ainda mais na concepção de políticas públicas na área da resiliência.

O Prefeito de Niterói, Axel Grael, comemorou a marca.

“Para nós, este resultado é um orgulho. Niterói vem, ano a ano, se consolidando como um município que obtém excelentes resultados em diferentes índices voltados à gestão fiscal. A Prefeitura tem como prioridade a qualidade das entregas e serviços ao cidadão, por isso, realiza um esforço de gestão eficiente dos recursos públicos para atender às demandas sociais e manter equilibradas as contas do município.”, disse o prefeito.

O ex-prefeito e atual secretário Executivo de Niterói, Rodrigo Neves, esteve essa semana na sede da agência, em Nova Iorque, Estados Unidos, para apresentação do relatório. Acompanhado das secretárias de Fazenda, Marília Ortiz, e de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, ele destacou que a classificação é muito importante para o município.

"Isso mostra que a cidade tem gestão orçamentária, financeira e fiscal responsável e transparente. Entre 2013 e 2016 evoluímos da 58º posição para o 1° lugar em gestão fiscal no ranking da Firjan e esse posicionamento vem sendo mantido até hoje . O reconhecimento internacional de uma grande agência de ratinho ajuda a trazer investidores privados para cidade , pois têm a garantia de um ambiente favorável e estável para o desenvolvimento de seus investimentos . Quem ganha com isso é a população, que tem melhoria na qualidade de vida, sobretudo nas áreas de educação, saúde, geração de empregos , segurança e infraestrutura", detalhou.

A pesquisa da Moody´s também revela que Niterói é uma das melhores cidades em Responsabilidade Social, empatada no ranking com São Paulo. A alta pontuação foi principalmente por conta da Moeda Social Arariboia, uma ferramenta de estímulo à economia e ao comércio do município. A Moeda Social dá apoio a 30 mil famílias da cidade que vivem em situação de vulnerabilidade.

Para a secretária municipal de Fazenda, a classificação de Niterói reflete o trabalho e investimento que a Prefeitura vem fazendo ao longo dos últimos anos.

“Esta é a terceira agência com grande credibilidade no mercado que dá destaque a Niterói. O relatório chama atenção tanto para o Fundo de Equalização da Receita criado em 2017 quanto para a Gestão Fiscal do Município. Esses excelentes índices alcançados pela nossa cidade são o resultado de um trabalho bem-sucedido, que demonstra uma gestão eficiente dos recursos públicos”, afirmou.

Segundo a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, a gestão municipal tem demonstrado responsabilidade e comprometimento com as finanças, o que permitiu alcançar um patamar de excelência nos investimentos estruturantes e sociais da cidade.

“Em um cenário pós-pandemia, essa responsabilidade financeira tem sido ainda mais essencial para garantir a retomada econômica e a qualidade de vida da população. Nossas decisões sobre as finanças municipais têm sido pautadas por um olhar intergeracional, considerando sempre o impacto de nossas ações no presente e no futuro”, enfatizou.

Standard & Poor's

Em fevereiro, outra agência internacional de classificação de riscos, a Standard & Poors, reconheceu a excelência da gestão fiscal de Niterói com a nota brAAA na escala global, o melhor índice entre as avaliações públicas realizadas pela agência. Para manter o grau de investimento de Niterói, a S&P ressaltou a perspectiva estável da cidade com base na análise de diversos atributos da economia niteroiense. Nenhuma outra cidade do Brasil conquistou a nota máxima.

Além das agendas na Moody's e na Standard & Poors, a comitiva da Prefeitura de Niterói vai se reunir, em Washington, com o novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, para falar sobre uma linha de financiamento para governos que possuem fundos soberanos e para governos que querem melhorar as suas aplicações financeiras nos Tesouros e programas de erradicação da pobreza e governo digital.