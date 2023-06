Prefeitura de Niterói amplia a Moeda Social Arariboia

O prefeito de Niterói, Axel Grael, anunciou, nesta quarta-feira (7), a ampliação do número de famílias beneficiadas pela Moeda Social Arariboia. A lista com os novos contemplados foi disponibilizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), gestora do programa. A Moeda Social Arariboia vai passar a contemplar quase 37 mil famílias. No total, são cerca de 92 mil pessoas beneficiadas.

O prefeito também vai enviar à Câmara de Vereadores um projeto de lei para aumentar o valor do benefício em quase 20%. Se a proposta for aprovada no Legislativo, as famílias vão receber a partir de 293 arariboias, com valor máximo passando de 820 arariboias.

O programa permanente de transferência de renda terá um investimento de cerca de R$ 200 milhões por ano na economia da cidade. Após um ano e meio de circulação, a Moeda Social Arariboia está na terceira ampliação e, nos próximos dias, vai chegar a dois milhões de transações comerciais realizadas.

O prefeito Axel Grael fez o anúncio da ampliação da Moeda Social em transmissão ao vivo pelos canais digitais da Prefeitura de Niterói.“

No total, são cerca de 92 mil pessoas beneficiadas. | Foto: Reprodução

Estamos muito felizes de fazer esse anúncio. A partir de julho teremos um aumento no valor dos repasses. Será quase 20% de aumento. Vamos também anunciar uma nova listagem de beneficiários. Vamos distribuir o cartão na última semana de julho e o benefício já vai passar a valer ainda em julho. A Moeda já beneficia hoje cerca de 31 mil famílias em Niterói. Vamos chegar a quase 37 mil famílias passando para 92 mil pessoas recebendo esse programa de transferência de renda. O Moeda Social Arariboia é um programa que iniciamos final de 2021 e, desde que começamos, já tivemos uma circulação de R$ 150 milhões na economia, beneficiando cerca de 5 mil estabelecimentos comerciais. Queria também lembrar que esse programa vai chegar a R$ 200 milhões de investimentos da Prefeitura para oferecer melhores condições de vida e alimentação para as famílias. Estamos trabalhando que esse seja um programa cada vez mais eficiente”, disse o prefeito.

A Moeda Social Arariboia atende, atualmente, pouco mais de 31 mil famílias com valor médio de 362 arariboias. O programa parte de 250 arariboias para o primeiro beneficiado e tem valor máximo de 700 arariboias para famílias com seis integrantes. O novo valor, se aprovado, passa a ser de 293 arariboias com acréscimo de 106 arariboias para cada membro adicional da família (até 6 pessoas). O valor máximo, por família, pode chegar a 823 arariboias.

De acordo com Rodrigo Neves, ex-prefeito e atual secretário Executivo do município, destacou a importância da iniciativa.“

Sabemos da dificuldade por que passam as pessoas que mais precisam, que sofrem com a crise do desemprego e com o aumento dos preços. Sabemos que a renda das pessoas diminuiu ao longo dos anos. Aqui em Niterói, temos o compromisso de olhar para quem mais precisa. Com a Moeda Arariboia, nós temos a contrapartida social porque um dos requisitos é que a família mantenha a criança na escola. E a solução definitiva para a pobreza passa pela educação. Ao mesmo tempo, vamos movimentar a economia da cidade já que estamos falando de um investimento de 200 milhões de reais que vai circular no comércio local, fazendo a roda da economia girar na cidade”, disse Rodrigo Neves.

Segundo o secretário de Assistência Social, Elton Teixeira, a Prefeitura está trabalhando para ampliar ainda mais o benefício. “Estamos trabalhando para ampliar o benefício para a população mais vulnerável. A Moeda Arariboia é um programa que atrela o auxílio à população com o desenvolvimento do comércio local e isso com o investimento da Prefeitura de Niterói que olha por cada segmento da cidade com responsabilidade", detalhou.

O programa está em circulação há 18 meses. O lançamento ocorreu no final de 2021. Desde então, a Prefeitura fez circular mais de R$ 150 milhões pelos comércios da cidade. Já são mais de cinco mil estabelecimentos comerciais cadastrados e aptos a aceitar a Moeda Arariboia pela venda de produtos e serviços.

As moedas sociais cumprem um papel fundamental no desenvolvimento das comunidades já que permitem a criação de um mercado complementar e oferecem a possibilidade de se produzir e consumir dentro de um bairro ou município.