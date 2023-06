Final feliz: família de Niterói reencontra papagaio desaparecido há meses

Depois de quase três meses de buscas, a família de Santa Rosa, em Niterói, que estava procurando por seu papagaio desaparecido finalmente reencontrou seu animalzinho de estimação. Francisco Rafael, o pássaro que fugiu de casa no dia 29 de março, voltou ao seu lar na última semana.

A ave, chamada Francisco Rafael, passou os últimos meses na residência de um casal de moradores de Pendotiba, conforme contou a dona do bichinho. Segundo a servidora pública Lavínia Borges, de 53 anos, o reencontro aconteceu por meio de uma protetora de animais que havia ajudado a compartilhar os cartazes de busca.

"No sábado retrasado, nós recebemos uma ligação de uma pessoa que viu um dos cartazes que nós espalhamos. Ela é dona de uma casa de hospedagem de animais especiais, faz um trabalho bem legal. Ela estava em uma clínica em São Francisco com um cachorrinho e lá estava também uma senhora com um gato. [A senhora] falou para ela que tinha um papagaio, que apareceu na casa dela. Ela viu um vídeo desse papagaio e percebeu que esse papagaio era muito parecido com o desaparecido", contou Lavínia.

Ao ver o registro, a moradora de Santa Rosa logo reconheceu a semelhança. Ela e o marido - o aposentado Manoel Pereira, de 62 anos - já cuidam do bichinho há mais de sete anos e chegaram a oferecer uma recompensa de R$ 2,5 mil para quem localizasse o pássaro.

Eles entraram em contato com o casal que encontrou o bichinho, que conferiu a identificação na anilha do papagaio e confirmaram que era Francisco. De acordo com os donos do animal, o casal que encontrou optou por não aceitar a recompensa. O reencontro aconteceu na última semana e o papagaio já retornou ao apartamento em Santa Rosa.

"Foi uma emoção só. Eu já cheguei até fazendo hipoglicemia, passando mal de tanta emoção. Quase três meses depois; dia 29 faria três meses que o meu papagaio tinha fugido. Ou seja, a gente não pode perder nunca a esperança e a fé. Hoje, ele está comigo", celebrou Lavínia.