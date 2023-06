Temperaturas mais altas e tempo seco: saiba como será o Inverno de 2023

O inverno começa nesta quarta-feira, dia 21 de junho às 11h58, de acordo com o horário de Brasília. A estação mais fria do ano vai até o dia 23 de setembro, finalizando com o equinócio da primavera. Apesar da fama de estação mais fria, o inverno de 2023 promete ser marcado por temperaturas um pouco mais elevadas e sem umidade no Sudeste.

Este ano, o fenômeno El Niño vai atingir a região Sudeste e seus efeitos poderão ser observados, principalmente, no fim do inverno, em que as temperaturas serão mais quentes no interior e haverá maior chance de chuvas entre agosto e setembro. Ainda assim, os episódios de chuva serão eventuais, ou seja, não devem ocorrer com tanta frequência.

Durante os três meses de inverno as temperaturas devem ser um pouco acima da média. Julho será marcado pelo tempo seco e noites mais frias, dentro do padrão histórico dos últimos invernos. Uma massa de ar frio deve causar frio intenso no estado do Rio de Janeiro durante sua passagem, mas em geral, as temperaturas serão mais altas.



Já agosto, será um mês marcado por suas temperaturas mais elevadas, com temperaturas acima da média em toda a região Sudeste. A umidade do ar deve cair consideravelmente no interior, gerando maiores chances de queimadas.

Para fechar a estação, setembro será um mês com temperaturas mais altas, e deve receber uma onda de calor durante a segunda quinzena. As chuvas devem ser um pouco acima da média, mas acontecem de forma esporádica.

