Buraco atrapalha a rotina de moradores da Parada 40, em São Gonçalo

Moradores da Travessa 17 de Outubro, na Parada 40, em São Gonçalo, reclamam da existência de um grande buraco na via que impossibilita a passagem de veículos e dos próprios residentes do bairro. Para minimizar os transtornos, os próprios moradores estão se revezando para tapar as crateras com cascalhos e areia.

‘’Aqui é um lugar excelente de morar, a vizinhança é boa, não tem perigo de assalto, todo mundo gente boa pra ‘caramba’, dá pena de ver.’’ apesar da descrição positiva feita por Marcio Navega, de 52 anos, em relação ao lugar, o tratamento que recebem -ou a falta dele- indica o descaso por parte dos órgãos competentes.

O buraco impossibilita a passagem de veículos e de moradores com deficiência | Foto: Foto do leitor

Convivendo com o problema há três anos, os moradores já solicitaram reparo à prefeitura ‘’Mora cadeirante aqui, moram senhores, tem moradores que andam de muleta e não conseguem descer. Quando calçamos é com nossas mãos, mas não temos condições para asfaltar tudo. Já esgotamos todos os nossos recursos, tudo o que poderíamos fazer.’’ contou o morador.



Cascalhos e areia são colocados no buraco para tentar conter o problema | Foto: Foto do leitor

Nos dias chuvosos a situação se intensifica, já que a água desfaz a solução encontrada pelos moradores (tapar com areia e alguns cascalhos), o buraco fica mais fundo e impossibilita a passagem. ‘’Essa última chuva que destruiu São Gonçalo acabou com a nossa rua. Estamos tentando sempre tapar os buracos com areia, mas vem outra chuva e descobre tudo. Tem lugares piores que estão asfaltados, ladeiras mais inclinadas que estão asfaltadas.’’ contou Leontino Rodrigues, que reside há 25 anos na Travessa.

Além do buraco, os moradores precisam dar conta de outros problemas, como limpeza e capina da região, além da instalação do cano de água. ‘’A parte de esgoto foi feita pelos moradores, porque era a céu aberto. Água, nós que instalamos nosso cano, estamos aguardando a boa vontade da Águas do Rio, para fazer um planejamento de instalação de água, porque fizeram uma canalização há mais de 8 anos aqui e a água nunca chegou. Não chegaram nem a colocar hidrômetro. Então nós estamos ao relento.’’ relatou o morador.

Moradores afirmam que nos dias chuvosos, a situação só piora | Foto: Foto do leitor

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo ainda não respondeu a solicitação.

*Em atualização.

