Família oferece recompensa por papagaio desaparecido em Santa Rosa, Niterói

A família do papagaio Francisco Rafael está oferecendo R$ 2,5 mil para quem encontrar o animalzinho, que está desaparecido desde a última quarta-feira (29), quando escapou do apartamento onde vive em Santa Rosa, Niterói.

O aposentado Manoel Pereira, de 62 anos, conta que o pássaro já mora com eles há mais de sete anos e nunca tinha fugido. Segundo ele, o animal sempre conviveu bem com os outros bichos de estimação da casa - três cachorros e dois gatos - e é quase como "um filho" para ele, sua esposa, seu filho e sua sogra." Quando tocava o telefone, ele gritava 'alô'. Falava 'oi, amor' quando a gente aparecia e sabe cantar 'Atirei o Pau no Gato'", relembra Manoel.

No último dia 29, ele precisou tirar uma das telas da cozinha por conta de uma pintura que estava realizando no cômodo. Com a brecha, Francisco acabou fugindo e voando para fora do apartamento, localizado na rua Mario Vianna, ao lado da Faculdade de Farmácia da UFF.

Os familiares imaginam que o pássaro não tenha ido muito longe. "Ele é de cativeiro. A gente imagina que ele deve estar meio acuado, porque a gente não tem ouvido gritos. Ele sempre gritava de manhã", explica o aposentado.

A ave estava anilhada no momento em que escapou. Qualquer pessoa com informações acerca do paradeiro do papagaio pode entrar em contato com a família pelos telefones (21) 99803-5463 e (21) 99540-1195.