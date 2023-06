Operação fecha escolas no Salgueiro, em SG, pelo segundo dia seguido

Por mais um dia os alunos de unidades de ensino localizadas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, não puderam ir à escola. Escolas das redes municipal e estadual na região tiveram as aulas suspensas nesta sexta-feira (16/06). Boa parte delas já tinha tido suas atividades paralisadas na última quinta (15/06).O motivo foi a intensificação das operações policiais na região para reprimir bailes ou festas clandestinas para celebrar o aniversário de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, que completou 59 anos no último dia 15.

A Secretaria Municipal de Educação informou que todas as sete escolas da rede na comunidade ficaram sem aulas nesta sexta (16/06), "visando garantir a segurança de alunos e profissionais da educação", conforme detalhou, em nota, a Prefeitura. Só nelas, 1.800 estudantes foram afetados.

Os colégios com atividades suspensas foram a Umei Natalina Muniz de Oliveira, a Escola Municipal William Antunes de Souza, a Escola Municipal Professora Niuma Goulart Brandão, a Escola Municipal Salgado Filho, a Escola Municipal Carlos Drumond de Andrade, a Escola Municipal Marinheiro Marcílio Dias e a Escola Municipal João Aires Saldanha.



Na rede estadual, duas escolas também precisaram ficar sem atividades por conta das ações policiais no local. Na última sexta (15/06), o Ciep 248 (Profº Túlio Rodrigues Perlingeiro( já havia precisado suspender as aulas. O CE Armando Gonçalves ficou fechado parte do dia na ocasião, e não voltou a abrir a porta em nenhum dos turnos nesta sexta (16/06).

Pelo terceiro ano consecutivo, a Polícia Militar intensificou o policiamento nas comunidades que compõem o Complexo do Salgueiro, ou 'G-8'em ações para evitar comemorações alusivas ao aniversário de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, apontado como liderança do crime no Salgueiro.

Barricadas foram removidas do local e não houveram registros de apreensões ou prisões. Já sobre as ações desta sexta (16/06), a corporação não havia respondido até a publicação desta matéria.