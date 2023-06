Guerra do tráfico no Morro do Estado: seis presos, armas e drogas; vídeo

Apontados pela polícia como um possível reforço para a disputa territorial que mais uma vez acontece em comunidades de Niterói, seis homens foram presos e quatro armas apreendidas na tarde de ontem (17). O flagrante foi feito na Rua Alameda São Boaventura, no Fonseca.

Os acusados estavam em um carro Gol da cor preta, parado e com as portas abertas, quando foram abordados por policiais militares do 12º BPM. Ao se aproximar, a polícia encontrou no veículo duas pistolas, um revólver e uma espingarda, além de munições e drogas, que ainda não foram contabilizadas.

Ao serem questionados, os acusados afirmaram estar se dirigindo ao Morro do Estado, com o objetivo de reforçar o confronto entre facções no local. Eles ainda não foram identificados pela PM.



O Morro do Estado, visto como local estratégico pelos traficantes por estar na região central da cidade, vive constantemente em guerra. As duas facções - CV e TCP - já trocaram o controle da comunidade por diversas vezes. Até o início desta nova disputa, o CV era quem tomava conta dos pontos de venda de drogas na localidade, assim como faz em todas as comunidades da cidade de Niterói. O TCP, antes 'expulso' da região, tenta voltar a atuar no município.

Em nota, a Polícia Militar informou na ocasião, que "policiais militares do 12ºBPM (Niterói) reforçam o policiamento na região da comunidade Morro do Estado, na área central do município de Niterói" e que "não houve confronto ou outro tipo de ocorrência envolvendo as equipes policiais."

null Divulgação