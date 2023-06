São Gonçalo promove leilão de veículos no fim de junho

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar, no fim deste mês, um leilão virtual de veículos apreendidos e removidos no município. O pregão eletrônico acontecerá de forma virtual, no dia 27 de junho, às 10h, através do site Empresa Brasileira de Leilão. Todos os veículos leiloados são automóveis que não foram reclamados por seus proprietários em um prazo de 60 dias a contar da data do recolhimento.

A visitação ao pátio para inspeção visual dos veículos poderá ser feita até o dia 26 de junho, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, e de 9h às 12h, aos sábados, na Rua Doutor Nilo Peçanha, 246, Centro. Não haverá visitação aos domingos e feriados, bem como no dia da realização do leilão. Cabe ressaltar que, na inspeção visual, são vedados quaisquer outros procedimentos, tais como manuseio, experimentação ou remoção de peças.

Leilão vai acontecer em 27 de junho | Foto: Renan Otto

Apenas poderão participar do leilão dos lotes, classificados como conservados, compradores residentes do Estado do Rio de Janeiro ou com declaração de residência no Estado, conforme disposto pelo Detran- RJ através do formulário.

Os lotes podem ser vistos através da página da EBL.