Onde está Antônio? Família segue buscas por morador de Itaboraí

Familiares de Antônio Genecy, de 44 anos, que desapareceu em Itaboraí no dia 7 de maio, continuam com as buscas que totalizam 1 mês e 17 dias. A última vez que teria sido visto foi no dia 9 de maio, na fila de uma das agências da Caixa Econômica, em Alcântara, pedindo comida.

A suspeita de Francisca Meire da Silva, irmã de Genecy, é de que o irmão tenha ido buscar pelo pai. ‘’O nosso pai vinha ver a gente mas depois de um tempo ele parou de vir, e meu irmão é especial, ele sentia muita falta.’’ A família contatou o pai para saber se ele estava com Antônio, mas o mesmo também não tem informações do filho. O desaparecido vivia com esquizofrenia e fazia uso de remédios controlados. Na falta do tratamento Genecy ficava desorientado mas não apresentava comportamentos agressivos.

Segundo Francisca, a mãe de Genecy, uma senhora de 77 anos era quem morava com o irmão, na Vila Isabel, em Manilha, é ela também a principal pessoa a se queixar de sentir falta e demonstrar preocupação pela vida do filho.

Leia mais:

➣ Família pede ajuda para encontrar morador de Itaboraí desaparecido



‘’Com esse frio a gente fica pensando e preocupadas sem saber como ele está, minha mãe sente muita falta dele.’’ contou a irmã. As buscas feitas em hospitais, IML e em pontos estratégicos dos municípios de São Gonçalo e Niterói não tiveram resultados.

A família também registrou boletim de ocorrência mas as buscas também não foram bem sucedidas. As únicas informações que a família recebeu foram repassadas por moradores de rua, dois dias depois do desaparecimento do homem. Desde então, não se tem notícia de Antonio Genecy.

Leia também:

➣ Crianças são encontradas com vida na Amazônia 40 dias após queda de avião

➣ Morador de São Gonçalo desaparece em Cabo Frio

Caso você tenha identificado ou saiba do paradeiro do homem, entre em contato com Francisca de Meire, irmã de Antonio, através do telefone (21) 96827-4019

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas *