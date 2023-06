Morador de São Gonçalo desaparece em Cabo Frio

Pessoas com informações podem entrar em contato com a família pelo número (21) 96498-9090 - Foto: Reprodução

A família de Guilherme Pereira Ribeiro Gouvêa, de 29 anos, busca por informações que ajudem a encontrar o paradeiro do rapaz, desaparecido desde a última quinta-feira (15/06). Morador do bairro Santa Catarina, em São Gonçalo, o jovem passava alguns dias com a família em Cabo Frio quando saiu de casa, por volta das 8h, e não retornou.

De acordo com o pai dele, Onésimo Gouvêa, de 59 anos, Guilherme teria pedido que abrissem a porta da residência onde a família estava, no bairro Guriri, para tirar algumas fotografias no quintal. Quando os pais foram procurá-lo outra vez, ele já havia sumido. O jovem vestia uma bermuda jeans, uma camiseta de time de futebol preta, um casaco preto e tênis da marca Asics com detalhes na cor laranja na última vez que foi visto pela família.

Ele e os pais chegaram a casa na Região dos Lagos no dia 7 de junho, véspera de Corpus Christi, para passar alguns dias no local. Lá, a família decidiu estender um pouco mais a estadia e pretendiam retornar para SG na sexta-feira (16/06). Ao longos dos dias lá, Guilherme havia dado sinais de que estava um pouco chateado.

"Ele estava muito amuado, muito triste, muito para baixo. Falou: 'eu sou um peso para vocês, não quero mais essa vida assim'. E eu falei para ele ficar tranquilo, que estava tudo bem, que a hora dele ia chegar", conta Onésimo. Preocupados,ele e a esposa chegaram a entrar em contato com um colega psiquiatra para comentar a situação do jovem, que, de acordo com a família, nunca apresentou quadro de problemas psicológicos.

Na quinta pela manhã, ele disse ao pai que iria tirar algumas fotos no quintal. "Eu tinha cortado uns matos aqui no dia anterior, estava bem cansado, deitei no sofá e apaguei. Depois de uns 40 minutos, acordei e ele não tava lá. Perguntei a minha esposa: 'ele disse para onde foi?' e ela disse que não. Eu pensei: 'ele deve ter ido comprar um pão'. Esperamos e nada, o dia todo e nada dele aparecer", relembra o pai.

Desde então, o rapaz não retornou e não deu sinais a nenhum dos familiares que moram na região, em Cabo Frio, ou aos amigos e vizinhos de São Gonçalo. Durante as buscas na Região dos Lagos, um homem chegou a afirmar ter visto o rapaz em Cabo Frio, mas não tinha muito detalhes. Guilherme deixou o aparelho celular e seus documentos em casa antes de sair.

"Já rodei vários hospitais de São Pedro até aqui [Cabo Frio]. Estamos rodando tudo, já procuramos IML, já mandamos em vários grupos", desabafou o pai, que é assistente técnico na Fiocruz. Ainda segundo ele, o rapaz é técnico em eletricidade e informática, estava desempregado e não tinha qualquer desavença conhecida.

"Ele é introvertido. Ele sempre foi caladão, sempre foi muito na dele, mas sempre fez as piadinhas dele, muito inteligente, um cara muito parceiro. Estava sempre junto", conta Onésimo. Ele mora com os pais e a irmâ mais nova, de 21 anos, em Santa Catarina.

A família registrou a ocorrência na 126ª (Cabo Frio). Qualquer pessoa com informações a respeito de Guilherme pode contatar a família através do telefone (21) 96498-9090.