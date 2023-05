Família pede ajuda para encontrar morador de Itaboraí desaparecido

Genecy da Silva, de 44 anos, desapareceu no último domingo (07) em Itaboraí. O homem é residente da Vila Brasil, em Manilha. Ele saiu de casa por volta das 7h20, sem dizer para onde ia, e desde então não fez contato com a família. Segundo o cunhado de Genecy, o homem teria sido visto no domingo, em Manilha, pedindo carona para ir ao Rio.

A família foi até a loja Rio Card para identificar se haviam passagens mais recentes registradas no cartão de transporte de Genecy. No cartão, constava viagens para Itaboraí, Alcântara e Magé.

Apesar disso, o cunhado de Genecy, Alan, afirma ter recebido informações de diferentes pessoas dizendo ter visto o homem em vários lugares, como Rio Bonito, Guaxindiba, Niterói e Alcântara. A família tem se dividido nas buscas, em pontos estratégicos para conseguir identificar Genecy, mas até agora não obtiveram sucesso.

Genecy não tem o costume de sair desacompanhado de casa | Foto: Divulgação

O homem que sofre com esquizofrenia, faz tratamento com remédios controlados, e na falta do uso dos medicamentos, fica desorientado, mas não possui comportamentos agressivos. Alan, cunhado do desaparecido, afirma que o mesmo vivia apenas dentro de casa, mas nos últimos meses estava experimentando sair sozinho de casa, mas sem revelar para onde ia. O homem não tem filhos e não se envolve amorosamente, segundo o cunhado. Genecy é aposentado e mora com sua mãe, já idosa.

‘’Ele começou a sair sozinho de um ano para cá, antes ele vivia dentro de casa, não saia sozinho, a não ser com a mãe e com a família." relata o cunhado de Genecy.

No domingo, o desaparecido vestia camisa de cor salmão, bermuda de cor cinza e mochila preta. O cunhado também relatou que o homem tem o corpo bem magro, e que teria raspado as sobrancelhas antes do desaparecimento, possivelmente deve estar com elas ainda raspadas.

Caso você tenha visto Genecy, as informações podem ser reportadas aos telefones de contato da família.

21 987149859 - Alan (cunhado do desaparecido)

21 981092736 - Alan

21 985605689 - Nelia (Irmã de Genecy)

21 994140444- Maiane (Sobrinha)

21 968274019- Meire (irmã de Genecy)