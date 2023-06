Crianças são encontradas com vida na Amazônia 40 dias após queda de avião

Um grupo de quatro crianças indígenas, que estava desaparecido há cerca de 40 dias, foi encontrado com vida dentro da mata da Amazônia colombiana na última sexta-feira (09/06). Os menores sobreviveram a um acidente de avião no início do mês de maio; as buscas aconteciam desde então.

Os irmãos Mucutuy foram resgatados por agentes do Exército local na fronteira dos departamentos de Caquetá e Guaviare. O mais velho deles, Lesly, tem 13 anos. Ele passou os dias na selva junto dos irmãos Soleiny, de 9, Tien, de 4,e Cristin, que completou 1 ano de vida durante o período em que estiveram desaparecidos.

No último dia 1º de maio, a aeronave onde estavam com outros três adultos declarou emergência por conta de uma falha no motor. Essa era última informação a respeito do avião antes da descoberta de que ele acabou caindo na selva.

Os corpos dos três adultos, incluindo o piloto e a mãe da criança, foram encontrados dentro da aeronave. Relatos preliminares apontam que os menores conseguiram sair do avião e começaram um caminhada pela selva em busca de socorro. Eles teriam se alimentado de frutas e montado abrigos improvisados no meio da vegetação.

Depois de resgatadas pelas Forças Aéreas e Armadas, os irmãos foram postos sob cuidados médicos. As autoridades ainda não deram detalhes sobre as condições de saúde dos menores.