Integrante do Menos é Mais pede afastamento do grupo; confira!

Jorge Farias, do grupo Menos é Mais, está afastado do grupo. Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o percussionista está tendo crises de ansiedade e, por conta disso, está longe dos palcos por tempo indeterminado. Porém, o que gera estranhamento é que não existe nenhum comunicado nas redes sociais do músico e nem do grupo. A notícia foi dada através de um story no perfil pessoal do rapaz, na última segunda-feira (12), que logo saiu do ar.

Também de acordo com a coluna, a verdade por trás da saída do pagodeiro está ligada ao fato dele querer se dedicar mais às produções artísticas, já que gerencia uma produtora, onde assessora os grupos Benzadeus, Pique Novo, Vou Zuar e Largo Tudo. Além disso, ainda é diretor artístico e um dos criadores do Menos é Mais.

Jorge Farias, do grupo Menos é Mais, está afastado do grupo | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo fontes ouvidas, Jorge pretende largar os palcos e se dedicar somente a empresariar outros talentos. Por isso, o seu afastamento não está sendo divulgado publicamente na mídia, o que costuma ser de praxe no meio musical.

“Ficarei afastado dos shows por motivos de saúde, por tempo indeterminado. Há meses venho lidando com episódios de crises de ansiedade, mas estou sendo bem amparado pro profissionais de saúde. O contexto da estrada é um desafio e dessa vez precisarei cuidar de mim. Peço aos fãs um pouco de paciência e que logo, logo vou estar 100%”, disse o artista em uma publicação temporária do seu perfil no Instagram.

No último domingo (18), Jorge Farias fez uma participação com o grupo, na label Churrasquinho do Menos é Mais, que aconteceu em Brasília, onde vive atualmente. O artista se reencontrou com os colegas para receber o Disco de Ouro do DVD Conf!a, lançado em janeiro deste ano, que teve mais de 500 mil downloads nas plataformas de streaming.

Procurada, a assessoria do Menos é Mais afirmou que, embora o afastamento seja sem previsão de volta, Jorge retornará ao grupo. Quando questionados sobre o por que de não haver nenhuma nota oficial, destacaram que ele preferiu se despedir de forma “leve, igual a postagem”.