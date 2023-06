MC Katia explica sumiço e revela mioma e problema nos rins

MC Katia explicou que, por conta do mioma, desenvolveu um problema nos rins - Foto: Reprodução/Redes Sociais

MC Katia explicou que, por conta do mioma, desenvolveu um problema nos rins - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A funkeira MC Katia, uma das pioneiras do funk, revelou em suas redes sociais que descobriu um tumor benigno no útero há cerca de um ano. De acordo com um relato feito nesta segunda-feira (19), ela afirma que o problema de saúde deixou sequelas em seus rins.

“Há um ano eu fiquei internada no hospital e apareceu uma massa no meu útero e os médicos falaram que poderia ser um câncer. Fiz outros exames e graças a Deus não é câncer, é um tumor benigno no meu útero. Vou operar, vou perder [meu] útero e ovário”, disse.

MC Katia ainda explicou que, por conta do mioma, desenvolveu um problema nos rins: “Por causa desse mioma, meus rins estão parando de funcionar. Eu não estou conseguindo mais andar. Está acabando comigo, eu estou me tratando pelo SUS e vocês sabem como é".

Chorando, a funkeira ainda contou que sua cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foi remarcada e pediu ajuda aos fãs.



“Os meus rins estão no limite. Estou com problemas no meu pé. Isso queima, dói, estou urinando e evacuando pouco. Dói muito meu pé. Estou há semanas sem dormir por causa da dor. Não posso tomar nenhum remédio anti-inflamatório e antibiótico, porque faz os rins pararam. Além disso, estou com trombose”, desabafou.

“O meu trabalho é o funk, eu não tenho outro recurso. O meu marido trabalha comigo, a minha família acaba me dando um pouquinho aqui e ali. Eu vim dar uma satisfação para vocês do porquê eu estou sumida dos palcos. Estou cuidando da minha saúde. Quem puder me ajudar em alguma coisa”, pediu.