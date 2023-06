De SG para Portugal: da "gringa" jornalista compartilha rotina na internet

Nascida em Niterói, Elaine Trindade, de 41 anos, resolveu, em 2018, "largar tudo" no Colubandê, bairro de São Gonçalo onde morou na maior parte de sua vida, para ir com a família para Portugal.



Elaine era funcionária pública e trabalhava como analista de comunicação na Prefeitura de São Gonçalo, quando, diante da violência crescente que vivenciava dia após dia, resolveu imigrar.

"Em pouco espaço de tempo, passei por um tiroteio no Centro, a loja de materiais de construção do meu irmão, no Porto da Pedra, foi assaltada por 2 vezes no mesmo mês e um vizinho, no Colubandê, foi sequestrado. Comecei a desenvolver síndrome do pânico e resolvi dar um basta", contou Elaine.

A niteroiense afirma que sua opção não era Portugal, mas a decisão se deu por conta da segurança, já que Portugal é o 5° país mais seguro da Europa e 6° do mundo. "Aqui se fala Português e minhas raízes familiares são alemãs e portuguesas".

"Cheguei em 2018, em Braga, com minha mãe, filha com 2 anos na época e meu irmão. Minha irmã veio logo depois e meu cunhado. Ou seja, viemos todos. No início a adaptação não foi fácil. Portugal é tão ou mais burocrático na questão de documentação, faz muito frio no inverno, é outra cultura… muitas diferenças", explica Elaine.



Formada em Jornalismo, com mestrado em Comunicação e Cultura, tecnologias da Comunicação e Estéticas, pela UFRJ, Elaine atualmente faz doutorado em Ciências da Comunicação e é investigadora científica pela Universidade do Minho, no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, em Braga, Portugal.

Elaine durante um passeio em Algarve, no ano passado | Foto: Divulgação

Elaine e sua mãe no Castelo de Guimarães | Foto: Divulgação

Instagram como rede de apoio

Elaine hoje usa seu Instagram: @lanetrindadeportugal, como uma ferramenta de auxílio a quem resolva, assim como ela, ir morar em Portugal. Vivendo no país há cinco anos, ela dá dicas, tira dúvidas e informa tudo que um brasileiro precisa saber antes de imigrar.

"A ideia de criar uma página vem mesmo da necessidade de ajudar outros brasileiros que desejam vir para Portugal, mas que nem sabem por onde começar a se preparar. Uma mudança como esta não é simples. Requer muito esforço, economia de dinheiro, preparo emocional. Enfim, é necessário se preparar e se informar. Da mesma forma que assistia YouTubers e Instagramers na minha preparação, hoje me sinto apta a estar nesta rede de apoio à pessoas que desejam imigrar com seriedade para o país", afirma a jornalista.

Elaine, que já não tem pretensão de voltar ao Brasil, conta que "Braga é a cidade com maior número de brasileiros em Portugal, mais de 30 mil brasileiros legalizados. Mas muitos vem para cá sem preparo nenhum".

Unindo o trabalho ao hobby, Elaine passou em primeiro lugar em um concurso público e hoje atua como investigadora científica, que equivale a pesquisadora no Brasil.

"Eu trabalho diretamente no Museu Virtual da Lusofonia, uma unidade cultural da Universidade do Minho em parceria com o Google Arts and Culture. Já o Instagram, é um hobby, uma forma de auxiliar as pessoas mesmo", disse.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*