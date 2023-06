Cantora Bebe Rexha é atingida no rosto por celular durante show, vídeo

A cantora Bebe Rexha precisou interromper um show e ser socorrida a um hospital depois de ser atingida no rosto por um aparelho celular lançado pela plateia. O incidente aconteceu durante uma performance realizada no último domingo (18/06), em Nova York, nos Estados Unidos. O espectador acusado de arremessar o objeto está sob custódia policial.

O momento foi registrado por fãs e compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o momento em que o aparelho acerta a cantora no meio de uma música. Rexha chegou a perder o equilíbrio e se agachar no chão, antes de ser socorrida por sua equipe e retirada do palco. Confira o vídeo:

A atração do Rock In Rio 2019 levou três pontos na altura da sobrancelha, segundo informações do portal "ABC7". Nesta segunda-feira (19/06), a cantora usou seu perfil no Instagram para tranquilizar os seguidores e compartilhar um registro do hematoma. "Estou bem", escreveu a artista, na legenda do post.

Ainda de acordo com informações da imprensa local, o responsável pelo ataque foi identificado durante o show e detido. Nicolas Malvagna, de 27 anos, foi conduzido a uma delegacia na região e estaria sob custódia policial, segundo os relatos.

