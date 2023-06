MP rejeita ação de Nikolas contra Felipe Neto: “chupetinha”

O Ministério Público Federal (MPF) do Rio de Janeiro decidiu rejeitar a ação movida pelo deputado Nikolas Ferreira (PL) contra o influencer Felipe Neto, pelo uso do termo “chupetinha”. O parlamentar alegou “homofobia” no apelido utilizado por Neto nas redes sociais. O órgão, no entanto, não viu preconceito.

“Não há elementos indicando que a utilização da expressão ‘chupetinha’ no caso em análise, configure crime de homofobia ou algum delito previsto na Lei e no Estatuto da Criança e do Adolescente”, diz o despacho da procuradoria fluminense.

A ação foi arquivada pela juíza Valeria Caldi Magalhães.

Nas redes sociais, Felipe Neto comemorou a decisão e explicou de onde saiu o termo em referência ao parlamentar mineiro. “Como já expliquei, o termo “chupetinha” trata-se de relacioná-lo com sua inexperiência, infantilidade e comportamento de bebê chorão“, publicou.

A ação contra o influenciador foi movida após Felipe Neto publicar um vídeo de quase 9 minutos respondendo o deputado e elencando temas polêmicos como a liberação de drogas, aborto e Venezuela. O youtuber também chama o parlamentar de “chaveirinho da milícia”, “chupetinha de genocida” e diz que Nikolas precisa estudar, pois tem “a profundidade de um pires”.