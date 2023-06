Polícia ouvirá criança que teria sido vítima de racismo por blogueiras de SG

A delegada Rita Salim, titular da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) da Polícia Civil do Rio, deverá ouvir, na próxima semana, o menino de 10 anos que teria recebido uma banana das influenciadoras digitais de São Gonçalo, Kerollen Cunha e Nancy Gonçalves, segundo o Jornal O Dia. Através do depoimento, a policial vai procurar saber como foi a abordagem das acusadas, investigadas sob acusação de cometerem atos racistas em vídeos que filmavam em SG para colocarem suas redes sociais, que juntas somam mais de 16 mil seguidores.

Em depoimento prestado, a responsável pela criança apresentou a versão de que não era a primeira vez que o filho era abordado pelas mulheres. Há cerca de três anos, quando ela tinha apenas sete, as influenciadoras teriam combinado com a criança para fazer um outro vídeo que simulava a compra de roupas para ela, além das promessas de dinheiro. No entanto, ao fim das gravações, o menino não ficou com nada do que foi prometido.

Até o momento, as influenciadoras são investigadas por cinco inquéritos - quatro apuram o crime de injúria por preconceito contra duas crianças, um motorista de aplicativo e uma vendedora que recebeu uma banana amassada dentro de uma carteira.

Há ainda um outro inquérito, instaurado na última quinta-feira (15), que investiga uma possível coação das influenciadoras contra a mãe de uma das crianças que também recebeu uma banana e um macaco de pelúcia. Todas as gravações de vídeo, segundo as informações prestadas pela polícia, foram feitas em São Gonçalo.



Bloqueio - O Tribunal de Justiça do Rio determinou, na terça-feira (13), que as redes sociais de Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves sejam bloqueadas. Somando YouTube, Instagram e TikTok, as duas possuem quase 17 milhões de seguidores. Na decisão, a juíza Juliana Cardoso Monteiro de Barros também pede que o conteúdo investigado pela Polícia Civil seja retirado das plataformas de maneira urgente.