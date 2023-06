Sergio Marone declara ser ecossexual; entenda o significado

Mais um termo referente à orientação sexual viralizou na internet após o ator Sergio Marone, de 42 anos, revelar recentemente que identifica como ecossexual. Mas, ao contrário de outras orientações, ecossexual não diz respeito à atração física, mas a conexão com o planeta.

Demissexual, sapiossexual e, agora, ecossexual. Os termos podem parecer novidade para alguns, mas eles têm sido cada vez mais comentados na internet a medida que famosos levantam as suas bandeiras.

“É sobre se reconectar com a natureza. É justamente ter uma identificação com esse paraíso e tudo que ele nos proporciona”, afirmou o ator em entrevista ao portal 'Terra'.

“Quando ouvi esse termo a primeira vez achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta e eu me reconheço total com isso”.

Origem e celebração

O termo ecossexual, criado pelo casal de artistas americanas Annie Sprinkle e Beth Stephens, surgiu a partir do movimento de exaltação e cuidado com o planeta através da atração, não necessariamente sexual, mas também ideológica.

Juntas há mais de 20 anos, Annie e Beth realizam periodicamente cerimônias para reforçar os laços com a Terra, a Lua e a neve, entre outras entidades naturais. Elas chegaram, ainda, a “casar” com o mar, em Veneza, e com o céu, em Oxford, no Reino Unido.