Mulher investiga tumor e descobre gravidez de quadrigêmeos

Durante realização de exames para investigar um mioma uterino, a gerente de loja Marjorie Lino, de 35 anos, e o marido, Elenilson Lima, de 31, tiveram uma surpresa. O que poderia ser um tumor, na verdade, era uma gravidez de múltiplos.

Durante os exames, Marjorie descobriu que esperava um bebê. Segundo ela, a médica indicava a possibilidade de ter outras crianças. “Eu fui cuidar de um mioma que tenho e foi nesse dia que descobri que estava grávida. Durante o exame, uma médica chamou outra e, depois, outra… Eu já estava ficando preocupada e foi quando me chamaram de ‘mãezinha’”.

➣ São Gonçalo inaugura seu novo Centro de Imagens e Especialidades

No instante do exame, a certeza era de trigêmeos, com possibilidade de um quarto embrião. Foi necessário um segundo ultrassom para que fosse feita a confirmação dos quádruplos. Segundo a mãe, foram dois dias de silêncio até conseguir digerir o anúncio e contar para o marido.

Leia Mais

➣ Alimentos ultraprocessados serão proibidos em escolas do Rio

➣ Saída de Camboinhas tem faixa interditada para obras

O casal, que já tem uma filha, Ana Marjorie, de 3 anos, recebeu na última terça-feira (13), após 32 semanadas de gestação, os pequenos Ana Mariah, Ana Mariana, Miguel e Davi. Os quadrigêmeos nasceram em uma maternidade de Fortaleza (CE). “Ao invés de fazer tratamento ou qualquer exame complementar, terei agora de arrumar o quarto de bebê para receber os meus filhinhos”, comemorou a gerente de loja.