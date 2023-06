Influenciadora acusa Gabi Brandt de apoiar Saulo em caso de estupro

A influenciadora Laura Araújo, que acusa Saulo Poncio de estupro, veio a público para detonar Gabi Brandt, afirmando que ela “sabe de tudo o que o ex (Saulo Poncio) faz de ruim e ainda o apoia”. De acordo com ela, que luta na justiça para a condenação do cantor, uma mulher pagou um advogado para que pudesse testemunhar em favor do artista, dando a entender que seria a ex-esposa do rapaz, com quem tem três filhos.

Conforme noticiou a coluna de Fabia Oliveira no portal Metrópoles, Laurinha, como é conhecida nas redes sociais, contou que a ex-amiga não sabe detalhes sobre o abuso, já que só havia contado à ela por alto, uma vez que não estava presente no dia do ocorrido. “Pra mim, é um absurdo uma pessoa que não sabe de, absolutamente, nada, ir testemunhar em uma caso tão sério como esse”, disse.

Ainda de acordo com a influenciadora, a nova testemunha está prestando um falso depoimento. “E vocês aí achando ‘ah, gente, ela é a vítima da história’. Não, gente, não é, tá? Ela está com ele, do lado dele e passando pano pra ele, tá bom?”, declarou.

Laura completou sinalizando que Brandt é “uma por trás dos holofotes e outra nas redes sociais” e ainda a criticou por dizer que engravidou de Saulo estando “separada”, deixando uma mensagem subliminar no ar.



Laurinha ainda ressaltou que não está em busca de fama e nem do “dinheiro sujo”, como ela mesma citou. “Assim que eu levei essa situação para a justiça, eu pedi certeza que ficasse em sigilo”, lembrou.

Laura Araújo diz ter sido estuprada por Saulo Poncio em uma festa, em 2020, quando tinha 18 anos. Ela denunciou o artista publicamente na época, mas o caso não teve repercussão. Na época, ele já estava em um relacionamento com Gabi, que nunca se manifestou sobre as acusações