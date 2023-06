Influencer de Saquarema chega a 1 milhão de seguidores no Tiktok

Daniela Inácio, de 25 anos, realizou o sonho de muitas meninas jovens que começam a trabalhar com a Internet: chegar ao primeiro milhão de seguidores. Recentemente, a influenciadora de Saquarema, que posta vídeos há três meses, alcançou a importante marca no TikTok, mas sua história com as redes sociais tem alguns anos de caminhada.

Na verdade, Daniela nasceu em Duque de Caxias, mas é em Saquarema que mora hoje, com seu filho de 4 anos e seu marido. Junto de seu esposo, ela tem um depósito de bebidas, que é onde grava alguns dos vídeos que mais 'bombam' no seu perfil: os de atendimento ao público. Nos vídeos, a influenciadora mostra algumas das situações constrangedoras que passa atendendo clientes, e mostra pros seguidores como é difícil lidar com alguns deles.

Além de ser o xodó da influenciadora, esse tipo de conteúdo também é o que mais agrada ao público, pois são os vídeos que mais repercutem desde que a jovem começou a postar. Em uma das publicações, em que atendeu uma cliente que levou uma garrafa de Whisky pela metade e queria trocar, Danizinha, como é chamada nas redes, alcançou 16 milhões de visualizações e 1,7 milhão de curtidas.

Sua história na Internet começou quando, há alguns anos, Daniela tentou começar a postar vídeos, mas desistiu após alguns comentários negativos. Três meses atrás, a mesma vontade surgiu, e ela decidiu finalmente investir no seu desejo. “Sempre quis fazer sucesso, mas achei que nunca aconteceria comigo”, disse a influencer.

Um dos seus diferenciais é o que, para ela, já foi motivo de muita vergonha, a gagueira. Daniela desenvolveu uma gagueira emocional após a perda de sua mãe biológica, quando tinha 7 anos de idade, e por isso, sofreu muito com o preconceito das pessoas. “Já me magoei muito com os comentários! Se não fosse meu esposo, acho que eu nunca teria coragem de postar vídeos", afirmou. Ela disse ainda que de vez em quando se sente envergonhada, principalmente quando fica nervosa, mas já não deixa de postar por isso.

“Muitas pessoas falam que é um charme, de certa forma esse comentário até me conforta. Mas se eu pudesse, não gaguejaria, não gosto.”

Infelizmente, o hate - ato de odiar algo ou alguém - é uma das consequências que a exposição pública traz, e com Daniela não foi diferente. No entanto, ela diz que hoje em dia já não se abala mais com comentários maldosos porque esse é um dos indicativos de que está tendo sucesso. “No começo os haters me incomodavam muito, mas hoje consigo lidar, graças ao meu esposo e aos meus amigos, que me ensinaram que se está tendo hater é porque está fazendo sucesso! Levo essa frase comigo.”, contou.

Um outro lado da vida da influenciadora é a maternidade. Daniela, que tem um filho de 4 anos, divide o seu tempo entre a produção de conteúdo e a vida como mãe, e explica: “Eu criei todo um cronograma pra ter tempo para a internet, meu filho, meu esposo e meus amigos! O que me ajudou muito, por que a internet consome muito tempo, então tive que alinhar isso criando um cronograma.”

Apesar das dificuldades que a Internet apresenta, uma pessoa sempre esteve ao seu lado e sempre a incentivou: seu esposo. Dani conta que é maravilhoso e muito gratificante saber que a pessoa que tem ao seu lado a apoia, e diz que quando pensou em desistir, foi ele quem lhe falou que o mundo era seu e que ela poderia conquistar tudo que quisesse.

E entre essas conquistas, está o seu primeiro milhão. 1 milhão de seguidores no TikTok ainda parece um sonho que se tornou real para a influencer, que diz receber o carinho das pessoas nas ruas e nas redes sociais, além de saber que seu trabalho está sendo reconhecido. “Pra ser sincera, até hoje não acredito. É uma sensação de vitória, de saber que estou conseguindo conquistar as pessoas.”

Dani chegou a 1 milhão de seguidores no Tiktok | Foto: Divulgação

Para quem deseja começar na Internet, Daniela deixa um conselho: “Não desista dos seus sonhos por ninguém, as pessoas vão querer fazer você desistir, e essa vai ser a hora que você vai ter que ser mais forte. Siga sempre os seus sonhos, independente de qualquer coisa!”

Para acompanhar, siga @inaciodanizin no Tiktok e @innaciodani no Instagram.

