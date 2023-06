Primeiro dia do Arraiá de Maricá movimenta Ponta Negra

A Secretaria de Turismo de Maricá iniciou, nesta sexta-feira (16/06), o Arraiá de Maricá 2023, em Ponta Negra, com as tradicionais quadrilhas, shows da cantora Natália Pani da cantora Rinnah e barracas de comidas típicas, como pipoca, pamonha, canjica, pé-de-moleque, quentão e outras delícias. O evento, que também acontece neste sábado (17/06) e neste domingo (18/06), vai passar, ainda, pelos bairros de Itaipuaçu e da Barra até o dia 23 de julho.

A cantora Rinnah mencionou que já realizou diversos shows no município e que não confia em quem não gosta de São João. “Sempre me encanto quando venho a Maricá. Estou aqui para abrir o São João da cidade e muito agradecida pela oportunidade. Olha, eu não acredito em quem fale que não gosta de Arraiá e aqui temos esse lindo e grande evento”, disse.

O festejo ainda contou com apresentação da quadrilha da Terceira Idade, da quadrilha profissional de São João de Meriti que levou o enredo 'casamento da lua e do sol', roupas quadriculadas, muito forró e sertanejo. "É uma alegria imensa poder prestigiar esses eventos em minha cidade. Estou amando. Amei a quadrilha e a decoração", comentou a moradora do local, Luciana Lima.

O aposentado e morador da Barra de Maricá, Emanuel Silva, elogiou o show principal e a quadrilha da Terceira Idade. "Que evento bom para trazer a família e poder se divertir. Hoje eu adorei a Terceira Idade e a cantora Rinnah. Parabéns pelo repertório, que envolveu bastante forró de pé de serra, e pela apresentação!", falou.

Neste sábado (17/06), quem sobe ao palco, que está montado na orla do bairro de Ponta Negra, será o cantor pernambucano Alceu Valença | Foto: Divulgação

Programação continua neste sábado (17/06)

Neste sábado (17/06), quem sobe ao palco, que está montado na orla do bairro de Ponta Negra, será o cantor pernambucano Alceu Valença, um dos grandes representantes da música e da cultura do Nordeste. Com mais de 50 anos de carreira e prestes a completar 77 anos de idade, o cantor e compositor é dono de sucessos nacionais como “Coração Bobo”, “Tropicana”, “Anunciação” e “La Belle de Jour”, e promete levantar o público com muito frevo, maracatu e outros ritmos nordestinos.

Confira as atrações do Arraiá de Maricá:

Palco Orla de Ponta Negra (Rua Carolino José do Nascimento)

Sábado (17/06)

19h – Quadrilha

20h – Moniquinha Ângelo

22h30 – Alceu Valença

Domingo (18/06)

20h – Douglas Kali

21h30 – Quadrilha

22h30– Glauco Zulo

Sexta-feira (23/06)

20h – Raquel Fonseca

21h30 – Quadrilha

22h30 – Luiza Andrade

Sábado (24/06)

19h – Quadrilha

20h – Tatudoemcasa

22h30 – Gaby Amarantos

Domingo (25/06)

20h – Maiara Coboski

21h30 – Quadrilha

22h30– Banda Comichão