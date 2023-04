Influenciadora mirim de São Gonçalo estreia em filme com Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos

O carisma e talento da pequena influenciadora digital, Valentyna Gaspar, que de pequena tem somente a altura, levou a jovem artista de Alcântara para longe. Influenciadora, ela já fazia enorme sucesso em sua cidade e acumulou carinho de comerciantes e pessoas da região, o que elevou seu potencial ao integrar o elenco do longa-metragem que está sendo produzido pela Prime Video, original Amazon. No filme, ‘’O Primeiro Natal do Mundo’’, Valentyna, de apenas 8 anos, estreia ao lado de grandes nomes como Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães.

A influenciadora mirim, que começou sua trajetória acompanhando a mãe, a designer de sobrancelhas Carolina Gaspar, na sua rotina de trabalho, atraía clientes na rua e criava contato com as pessoas das lojas. Foi dessa forma, através da filha, que Carolina conseguiu alugar um espaço para realizar seus atendimentos.

Aos poucos, Valentyna foi crescendo e produzindo conteúdo na internet. Com desenvoltura e um potencial comunicativo, a menina abrilhantou a própria trajetória, de forma que sua cidade ficasse pequena para tamanho potencial.

"A agência a selecionou para participar de uma seletiva. Nessa seletiva tinham algumas crianças, eu primeiramente mandei o material, que tinha ela se apresentando. Gostaram muito do perfil, da dicção dela, acharam até que a Valentyna tinha mais idade", contou a mãe, Carolina Gaspar.

Apesar da inexperiência na frente das câmeras, Valentyna superou o que poderia ser seu empecilho com sua total aptidão para as telas, e dentro de quase 40 crianças, foi a selecionada.

‘’Como ela não tinha curso de teatro e experiência na frente das câmeras, resolveram fazer um segundo teste para ver se realmente ela tinha capacidade de participar do filme.’’ Com a notícia da aprovação de Valentyna, sua mãe, além de surpresa, ficou emocionada em razão de todo o esforço feito em busca do futuro da pequena.

‘’Essa notícia veio pra mim como um presente, tanto pra Valentyna como pra mim, porque eu já venho nessa busca com ela, da vida artística, há dois anos. Enfrentando várias dificuldades, vindo de São Gonçalo, pegando três ônibus para ir e para voltar, praticamente sem ganhar nada, mas sempre acreditando no sonho e no talento que eu sei que a Valentyna tem. Mas eu confesso que não esperava que ela fosse reconhecida tão rápido", acrescentou Carolina, que atua como designer de sobrancelhas para sustentar Valentyna e sua outra filha.

Valentyna e seus colegas de gravação. Na fotos estão a atriz Ingrid Guimarães e os jovens atores Yasmin Londuik e Igor Jansen | Foto: Divulgação/ Redes sociais

Pequena grande artista

Em meio a uma nova rotina e diversas mudanças, Valentyna se diverte durante as gravações mas não deixa de tratar com seriedade aquilo a que foi orientada a fazer.

‘’Ela tem se destacado, eu falo 'é dom' porque ela tá brincando normal com a gente e quando entra no set, ela entra mesmo na personagem. Ela tem saído do set maravilhada e eu vejo que é isso o que ela quer para si’’.

Valentyna vive a personagem Maju, no longa-metragem, filha do professor de história viúvo Pepê (interpretado por Lázaro Ramos) e enteada de Tina, sua nova madrasta, interpretada por Ingrid Guimarães. Durante as gravações, Valentyna aproveita de todas as formas a experiência que os artistas podem oferecer. ‘’Ela é muito curiosa, faz entrevistas com os artistas perguntando como eles começaram, quais são as prioridades deles, dicas".

Leia também:

➢ Influenciadora digital mirim faz sucesso em Alcântara e atrai marcas e comerciantes locais

➢ Influenciadores de São Gonçalo fazem primeiro encontro na cidade



Para participar, Valentyna recebe a estabilidade necessária para se mobilizar de São Gonçalo para o Rio de Janeiro. Valen Gaspar, nome artístico escolhido pela própria Valentyna, representa o início de sua jornada nas telas. Em sua cidade, Valentyna é motivo de orgulho, mas o devido reconhecimento, veio somente após a participação da jovem menina no filme, revela a mãe.

"O povo gonçalense vê para crer. Não davam credibilidade, agora ela tem tido com parcerias. O pessoal gosta muito e tem mandado muita mensagem elogiando a Valentyna.’’

O filme está sendo gravado no Rio de Janeiro e em seu enredo, a família tem um natal caótico em que o desejo de uma das filhas de que o Natal desapareça, é realizado. A direção do longa é de Susana Garcia e Gigi Soares e a produção é da Camisa Listrada. Ainda não há previsão de estreia.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca