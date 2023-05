Influenciadores de São Gonçalo crescem nas redes sociais através do humor; conheça!

Humor, constância e espontaneidade. Essas são as três palavras que acompanham os cinco influenciadores digitais do maior município do estado do Rio. Os influenciadores que praticamente fundaram uma comunidade entre si, já possuem os rostos conhecidos pelas ruas de São Gonçalo. Grazie One, Igor Estevão, Igor Simões, Ricardo Lobo e Snoop Toddy têm algumas características em comum: vídeos viralizados, seguidores fiéis e carismas genuínos.

Como em muitos inícios, a decisão de começar depois dos seguidores e visualizações que se acumulavam, foi precedida do agouro dos próprios amigos mais íntimos. Frases como ‘’tá passando vergonha’’ e ‘’vai virar blogueirinho?’’ fizeram parte da trajetória inicial dos influenciadores, que não se deixaram abater pelos comentários negativos e hoje são seguidos por centenas de seguidores e diversas parcerias conquistadas.

Os influenciadores mesclam outras ocupações como: empreendimentos, stand-up, motorista de aplicativo e música, com o trabalho de influenciadores, além de levar suas rotinas pessoais para as redes sociais. Apesar da constância na postagem dos conteúdos, voltados para o humor, a falta de planejamento é uma estratégia para garantir conteúdos mais naturais e menos ‘’forçados’’ para os seguidores. Segundo eles, embora o mercado de influenciadores esteja crescendo, há espaço para todo mundo. Embora produzam conteúdos todos voltados para o tom de humor, os influenciadores possuem cada um, um diferencial.

É o caso da influenciadora Grazie One, que explicou o nome de usuário adotado: escolheu o primeiro nome porque se identificava e o segundo -’One’, traduzido por ‘um’ - deriva da vontade de ser a primeira. A influenciadora, dona de uma personalidade plural, antes de criar conteúdo cursou design e matemática, além de ser também cantora e compositora. Atualmente, Grazie tem 107 mil seguidores no instagram, 115 mil no tik tok, 10 músicas autorais no Spotify e o famoso selo de verificação. Em seus vídeos, as tatuagens que percorrem o corpo de ‘dar inveja’, o estilo e a espontaneidade chamam atenção dos seguidores que acompanham diariamente sua rotina. Grazie começou por sugestão de um amigo que notou seu potencial humorístico. E ela, por sua vez, deu chance às câmeras. Hoje, ela define que o seu jeito sem ‘máscaras’ é o que a aproxima dos seus seguidores, a ponto de parecer que não existe uma tela de distância.

Grazie está online como @grazieone | Foto: Filipe Aguiar

‘’Meu diferencial é que eu não sou uma máscara, sempre fui inimiga da timidez. Eu não tenho vergonha de mostrar o que eu sou, o que eu deixo de fazer e o que faço, desde coisas certas a coisas erradas, infelizmente eu tenho esse defeito, mas as pessoas acabam gostando. Por incrível que pareça quando eu posto coisas que não eram para serem postadas, aí é que meu público gosta mesmo", brinca a influenciadora. Grazie conheceu os outros influenciadores através de Igor Estevão, figurinha marcada em seus vídeos. Esse, por sua vez, conta que o humor voltado para a ‘sacanagem’ é o que atrai os seguidores, a ponto de rolar até ciúmes por parte das influenciadoras.

‘’Oi amor, bom dia, bom dia e bom dia’’

É com essas palavras que o influenciador de 29 anos acorda suas seguidoras. O bordão é o responsável por criar uma íntima relação com o público protagonista do seu ‘’direct’: as mulheres. Igor, que começou com um vídeo despretensioso na praia, zoando com as ‘dívidas’, viralizou e em poucas semanas acumulou o que hoje totaliza em 227 mil seguidores, sendo 139 mil apenas no Instagram. O influenciador também empreende com aluguel de lonas de festas. Através da rede social, Igor faz uma ponte entre as duas ocupações, impulsionando também a própria empresa. O influenciador também pretende produzir eventos em São Gonçalo. Nos stories, Igor compartilha sua rotina com os seguidores, conversa e chama-os por ‘’amor’’ e na rua é referenciado da mesma forma.

@igorestevao é o nome de usuário do influenciador nas redes | Foto: Filipe Aguiar

A proximidade com as seguidoras, mesmo através de telas, é intensa. O influenciador conta que perdeu seguidores quando começou a gravar com Grazie, porque o sentimento nutrido pelas seguidoras muitas vezes é o de ciúmes. ‘’Tem seguidora minha que me chama de marido, elas falam ‘você é o meu marido’. Tem um grupo no meu Whatsapp com 20 mulheres de São Paulo que dizem que eu sou o marido delas", conta o influencer que afirma gostar de todo carinho e atenção recebido pelas fãs.

Larissinha aparece no perfil do @euigordimenor | Foto: Filipe Aguiar

Outro influencer que também se aproxima do público feminino no Instagram, é Igor, ou 'Larissinha', nome de uma personagem criada e protagonista de muitos dos vídeos do influencer. Os vídeos voltados para o humor, estão atraindo seguidores para Igor, que está começando a se aventurar no mercado de influenciadores, conquistando 8 mil seguidores no Instagram e 10 mil no tik tok. O influencer também divide a rotina com os shows de stand-up e seu empreendimento. Entre as barracas da Rua da Feira, em Alcântara, o influenciador de 27 anos não passa despercebido, sendo reconhecido por fãs que já se depararam com vídeos dele ou com sua personagem. O influenciador afirma ter começado a gravar vídeos em 2016, mas não levava a sério e depois de ter sido orientado por alguns amigos, ele viu o mercado de influenciadores como uma nova oportunidade.

Nos vídeos, o que também atrai atenção, são os cenários característicos: Praia das Pedrinhas, Partage Shopping, Pátio Alcântara e mais outros pontos característicos de São Gonçalo. Em parte deles, outra figura que marca presença e atua com Larissinha (ou Igor), é o influenciador Snoop Toddy.

Nas redes sociais, Felipe é mencionado como @snooptoddy_ | Foto: Filipe Aguiar

Snoop ou Felipe Guimarães começou como funkeiro ainda novo, aos 13 anos, mas pela proibição dos pais, se afastou da carreira musical. Depois de alguns anos, começou a gravar vídeos e percebeu que a área tem um potencial promissor quando o seu primeiro vídeo viralizou. Chegando a cursar 7 períodos de fisioterapia, Felipe decidiu mudar sua carreira e investir no mercado de influenciadores. Hoje, totalizando quase 50 mil seguidores no instagram, ele grava vídeos, todos de comédia, por bairros de São Gonçalo. Nos vídeos, ele adota vários personagens, desde uma mulher de peruca e biquíni até pedreiros. Como reconhecimento pelo seu trabalho e pela visibilidade que traz ao município, o influenciador foi prestigiado com o Título de Personalidade Gonçalense Jornalista Susana Naspolini.

Ricardo pode ser clicado como @uberquepresta | Foto: Filipe Aguiar

Outro integrante da trupe de influenciadores, é Ricardo Lobo, ou ‘Uber que presta’, o nome vem da fama que o influenciador acumulou quando começou a trabalhar como motorista de aplicativo: bondoso, ‘para casar’ e certinho eram as palavras usadas para descrever o influenciador, que atualmente mudou um pouco a forma como era conhecido, pelo perfil galanteador que esbanja nos vídeos mais recentes. Histórias de passageiros com algumas doses de humor é o carro chefe do seu conteúdo, foi dessa forma que o influenciador conquistou os 29 mil seguidores que anseiam pelos relatos das experiências como motorista de aplicativo. O influenciador, que uniu as duas fontes de renda, afirma que está concentrado em focar no mercado das redes sociais.

INVASÃO DE PRIVACIDADE

Toda a intimidade e exposição da rotina nas redes sociais, embora sejam fatores que impulsionam os influenciadores, em muitos momentos, tornam-se perigosos quando se unem à inconveniência dos seguidores. Ricardo, por exemplo, diz que algumas histórias contadas nos vídeos abrem interpretações errôneas aos seguidores. ‘’Como eu posto muita coisa sobre pegar passageira, sobre passageira que dá em cima, às vezes eu faço algumas viagens e passam a mão em mim, querem ultrapassar o limite. Não entendem que é só um personagem", alerta o influenciador.

Algumas intenções, são até boas, mas no momento errado. ‘’Eu já passei por um caso, em que eu estava na frente do hospital no Barreto (Niterói), resolvendo algumas coisas porque meu pai infartou e precisava ser transferido. Aí passou um ‘maluco’ de moto e gritou ‘ê, eai, tá fazendo o que aí?’ e eu respondi ‘pô, meu pai infartou, tá no CTI’ ai ele disse ‘pô, vamos tirar uma fotinha aqui!’ Eu tirei e tal, mas nada a ver", contou Snoop Toddy.

Eles afirmam que depois de viralizar, é preciso ter ajuda na produção dos vídeos, por isso eles se unem na gravação de conteúdos. | Foto: Filipe Aguiar

aS DELÍCIAS Do ofício

Exceto as experiências ruins, os influenciadores afirmam que além do carinho, as parcerias também são recompensadoras. Entre o grupo, que possui seguidores em comum porque se ajudam e gravam vídeos juntos, todos possuem parcerias firmadas e elas são diversas: assistência odontológica, lanches, estética, tatuagem, eletrônicos, entre outros. Essa última, garantiu aos influenciadores novos Iphones para a criação de conteúdo.

Entre os influenciadores, um desejo é comum: continuar crescendo e bater os tão sonhados "um milhão de seguidores e no bolso", brincam. Apesar do quantitativo, eles afirmam que o engajamento é o que conta, porque seguidores fantasmas não propulsionam os conteúdos publicados. ‘’Números não significam nada, o que eu quero é ter engajamento, talento e pessoas que realmente gostam de mim, não pessoas que estejam ali para ocupar um número", conta Grazie.

Para isso, os influenciadores compartilham da mesma ideia de que é preciso investimento, constância e união, para entregar bons conteúdos. Já que, segundo eles, no mundo das redes sociais sem os seguidores, eles não são nada.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca