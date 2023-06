Fim de semana com previsão de chuva em Maricá

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, comunica que um sistema frontal está se aproximando e causará condições climáticas instáveis, com variação de nebulosidade e chuva no município durante o fim de semana (17 a 18/06).

No sábado (17/06), o céu estará nublado, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas isoladas a qualquer momento. Os ventos serão fracos a moderados, e a temperatura mínima prevista é de 20°C, com máxima de 22°C.

No domingo (18/06), o céu permanecerá nublado, com previsão de chuvas fracas isoladas a qualquer momento. Os ventos terão intensidade fraca a moderada, e a temperatura mínima prevista é de 19°C, com máxima de 24°C. A equipe da Defesa Civil estará disponível 24 horas por dia no centro operacional e pode ser contatada pelos números 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.

Chuvas fortes - As chuvas fortes já causaram transtornos à população de Maricá e levaram as autoridades municipais a adotar precauções especiais, como ocorreu em fevereiro desse ano, quando a Defesa Civil Municipal colocou a cidade em alerta máximo devido ao grande volume de chuvas que caiu numa terça-feira, no dia 7 daquele mês.



Na ocasião, vários bairros registram ruas com alagamentos, como Itapeba, Centro, Retiro, Espraiado, Pindobas e outros pontos do distrito de Itaipuaçu. Por causa dos alagamentos, a Prefeitura abriu todas as escolas municipais para receber moradores que tiveram as casas invadidas pelas chuvas e ficaram temporariamente desalojadas.